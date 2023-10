Madonnas Tochter veröffentlicht mit dem Video zu ihrer Single „Spelling“ eine Hommage an „Frozen“.

Madonnas älteste Tochter Lourdes Maria Ciccone Leon hat unter ihrem Künstlernamen Lolahol das Musikvideo zu ihrer neuen Single „Spelling“ veröffentlicht. Die Optik des Videos dürfte so einige Madonna-Fans dabei an den Song „Frozen“ erinnern.

Lourdes nimmt sich für „Spelling“ ihre Mutter zum Vorbild

In dem in schwarz-blauen Tönen gehaltenen „Spelling“-Clip präsentiert sich Lourdes Maria Ciccone Leon, alias Lolahol, in schwarzen Klamotten. Sie schwebt durch einen nebligen Wald und verwandelt sich später in einen Vogel und anschließend in einen Dobermann. Hiernach sieht man die Sängerin auch komplett nackt und umhüllt von ihren schwarzen langen Haaren.

Dass die Optik daran an das Werk „Frozen“ (1998) ihrer Mutter Madonna erinnert, ist kein Zufall. So äußerte sich die 26-Jährige via Instagram zu ihrem Video und erklärte, dass es sich dabei tatsächlich um eine Hommage an Madonnas 1998er-Hit handelt.

„Dieses Stück ist etwas ganz Besonderes. Es ist eine Hommage an das zeitlose Kunstwerk meiner Mutter „Frozen“. Dieses Werk ist unzählige Male in meinem Leben aufgetaucht und verbindet uns beide. Ich wäre nichts ohne die Frau, die mich auf die Welt gebracht hat.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Lolalol – „Spelling“:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Frozen“ war die erste Single-Auskopplung von Madonnas siebten Studioalbum RAY OF LIGHT. In dem dazugehörigen Musikvideo verwandelt sich die 65-Jährige ebenfalls in einen Vogel und später in einen Dobermann. Durch das Auftreten in schwarzer Kleidung und der düsteren Umgebung zeigte sich die Sängerin mit einem bis dato neuen Image. Dafür schaffte es die Single auf Platz zwei der deutschen Charts und erlangte im selben Jahr bei den MTV Music Video Awards die Auszeichnung für die „Besten visuellen Effekte“.

Madonna – „Frozen“: