Der kanadische Musiker Mac DeMarco veröffentlichte am 10. Mai 2019, fast genau zwei Jahre nach dem Vorgänger THIS OLD DOG, sein viertes Studioalbum HERE COMES THE COWBOY. In seiner Musik kombiniert DeMarco seit jeher verschiedene Musikstile, wie Indierock und Psychedelic-Folk. Im November kommt der Sänger für zwei Shows nach Deutschland.

Sein neues Album beschreibt Mac DeMarco gewohnt krude: „Dieses Album ist meine Cowboy-Aufnahme. Cowboy ist für mich ein Kosewort, das ich oft benutze, in Bezug auf Menschen in meinem Leben. Da wo ich aufgewachsen bin, waren viele Menschen, die stolz Cowboyhüte getragen und Cowboy-Dinge gemacht haben. Das sind aber nicht die Menschen, die ich meine.“

Hier ist das erste Video zum Song „Nobody“ aus Mac DeMarcos aktuellem Album:

HERE COMES THE COWBOY wurde Anfang Januar 2019 in DeMarcos Studios in Los Angeles aufgenommen und produziert. DeMarco spielt sämtliche Instrumente, die auf seinem Album zu hören sind, wie Gitarre, Bass, Schlagzeug und Keyboard, selber ein. Bei seinen Auftritten wird er von einer Band unterstützt.

Im November kommt Mac DeMarco auf Deutschlandtour – präsentiert vom Musikexpress:

Mac DeMarco live – hier die Termine

10. November 2019 Hamburg – Große Freiheit 36

11. November 2019 Berlin – Columbiahalle

Als Support werden bei den Konzerten Methyl Ethel (als Duo) dabei sein. Tickets für die Show findet Ihr hier.