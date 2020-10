Mac DeMarco und Benny Sings veröffentlichen Musikvideo zu „Rolled Up“

Foto: Coley Brown. All rights reserved.

Es gibt neue Musik von Multiinstrumentalist Mac DeMarco. Als Feature ist er auf der neuen Single „Rolled Up“ des niederländischen Popkünstlers Benny Sings zu hören. Das entsprechende Musikvideo zeigt ihn an einem Sommertag am und im Swimming-Pool.

„Das Lied handelt davon, ohne besonderen Grund niedergeschlagen zu sein“, sagt Benny Sings über die neue Veröffentlichung. „Manchmal kann alles gut laufen, aber man fühlt sich trotzdem scheiße. Und manchmal hilft es, alles zu hinter sich zu lassen.“

…und alles begann mit einer zusammengeknüllten Zigarette

Sings erinnert sich noch an den Moment, als die Idee für den Song geboren wurde. „Wir haben das letztes Jahr gemeinsam in Macs Studio geschrieben. Ich glaube, Mac ging hinaus, um Kaffee zu holen, und hörte, wie jemand den Satz ‚zusammengerollt, rausgeschmissen‘ verwendete und von einer Zigarette sprach. Das war also der Anfang.“

Ab dann ging es eigentlich ganz schnell. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Musikern beschreibt Sings als sehr harmonisch: „Es fühlte sich ziemlich mühelos an. Ich glaube, wir kommen beide vom selben Ort, was das Songwriting betrifft. Es war ein Traum, mit ihm zu arbeiten. Er ist ein wahrer Künstler.“

Das Quarantäne-Video: Benny Sings feat. Mac DeMarco – „Rolled Up“

Sehet hier das Video zu „Rolled Up“. Regisseur Bear Damen drehte den Clip in den jeweiligen Quarantänebereichen der Künstler.