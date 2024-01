Madonna teilt emotionale Worte zum Geburtstag ihrer Tochter

„Du bist wirklich ein Wunder“, lässt Madonna ihre Adoptivtochter Chifundo „Mercy“ James via Instagram wissen.

Madonnas Adoptivtocher Chifundo „Mercy“ James hat am 22. Januar ihren 18. Geburtstag gefeiert. Grund genug für Madonna, um via Instagram-Reel ihr Kind gebührend zu zelebrieren.

In dem Clip ist James zunächst am Klavier spielend gezeigt. Das Stück von Erik Satie, das sie nachspielt, läuft weiter, während Fotos folgen, auf denen sie zusammen mit ihrer Familie und in verschiedenen Situationen zu sehen ist. Dazu schreibt Madonna: „Du bist wirklich ein Wunder!“

„Ich bin wirklich begeistert von der Frau, zu der du geworden bist“

Die Sängerin führt in der Caption zum Instagram-Beitrag weiter aus, dass ihre Tochter „ruhig“, „sanft“, „schüchtern“ und „stoisch“ sei und nie zu sehr auf sich aufmerksam machen wollte im Gegensatz zu ihren Geschwistern. Und: „Immer bescheiden und freundlich, immer die Erste, die ‚Danke‘ sagt. […] Und immer die Verantwortungsvollste. […] Ich bin wirklich begeistert von der Frau, zu der du geworden bist. Ausgeglichen und strahlend. Kompetent und gefühlvoll. Eine wahre Künstlerin“, freut sich die 65-Jährige.

„Nichts bereitet mir mehr Freude, als dich wachsen zu sehen“

Die „Vogue“-Interpretin weist auch auf die kreativen Fähigkeiten des Geburtstagskindes genauer hin: „Diese Hand […] lässt jetzt Magie entstehen, wenn sie Klavier spielt. Ob Erik Satie oder Chilly Gonzales. Zu hören, wie du in meiner Show jeden Abend mit so viel Selbstvertrauen Chopin spielst, ist so aufregend. Es ist so aufregend zu sehen, was du durch das Objektiv einer Kamera siehst. Zu beobachten, wie du dich um deine jüngeren Schwestern kümmerst. Zu sehen, wie du dich zu einem Schmetterling entwickelst. Nichts bereitet mir mehr Freude, als dich wachsen zu sehen.“

Madonnas Beitrag auf Instagram:

Im Jahr 2009 adoptierte die Pop-Ikone Chifundo „Mercy“ James, die 2006 in Malawi auf die Welt kam.