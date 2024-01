Tour-Fail: Madonna begrüßt Toronto mit „Bist du bereit, Boston?“

Nach ihrem Versprecher teilte die von ihrem Fehler genervte Sängerin noch gegen Lady Gaga aus.

Im Laufe der Nordamerika-Etappe ihrer „Celebration Tour“ musste Madonna sich vergangene Woche bei ihren Fans in Toronto entschuldigen. Die Queen of Pop betrat die Bühne nämlich fälschlicherweise mit den Worten „Seid ihr bereit, Boston?“

Nachdem sie am 8. und 9. Januar zwei Konzerte in Boston gespielt hatte, zog die Tournee zum 40-jährigen Jubiläum ihrer Karriere am 11. und 12. Januar für zwei Gigs ins kanadische Toronto weiter. Während des zweiten Termins machte sie ihren folgenschweren Versprecher, korrigierte sich nach einem „oh, scheiße“-Ausruf aber sofort.

Seitenhieb gegen Lady Gaga

Die Sängerin fuhr nach dem Fauxpas wie geplant fort und fragte später: „Seid ihr sauer auf mich, weil ich ‚Hallo Boston!‘ gesagt habe? Es tut mir Leid. Was ist das denn für ein beschissener Mist? Das wäre, als ob ihr sagen würdet: ‚Hey, heute Abend spielt Lady Gaga! Das würde mir auch nicht gefallen‘“, witzelte die 65-Jährige.

Das sollte es aber noch nicht gewesen sein und sich stichelte weiter: „Ich meine, wisst ihr, nichts gegen Lady Gaga. Ich liebe sie. Das tue ich wirklich! Ich liebe jeden, der kleiner ist als ich.“

Damit spielte sie wohl auf die jahrelange Fehde zwischen den beiden Pop-Größen an. Madonna beschuldigte Gaga vor Jahren öffentlich, sie nachzuahmen, doch nach den Oscars 2019 schien nach einem gemeinsamen Bild Frieden zu herrschen.

Neue Setlist in Boston

Am 8. Januar sang Madonna in Boston das erste Mal während ihrer Tour den 1989er Hit „Express Yourself“. Bisher war der Dance-Pop-Song noch kein Teil der Setlist gewesen und die Konzerte davor bespielte sie mit circa 40 Songs.