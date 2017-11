Marteria kündigt sein erstes Stadionkonzert an

Es wird nicht sein erstes Heimspiel, aber sein bisher größtes: Marteria hat ein für sich und seine Fans ganz besonderes Konzert angekündigt. Am 1. September 2018 wird der Rapper zum ersten Mal in seiner Karriere als Soloheadliner in einem Stadion auftreten. Wo? Natürlich in Rostock, im Ostseestadion.

Die Show markiert nicht nur Marterias einzige Solo-Open-Air 2018, sondern wird auch als erstes Stadionkonzert überhaupt eines deutschen HipHop-Künstlers beworben.

Der Vorverkauf startet unter dem Motto ‚Alle oder keiner!’ am heutigen Mittwoch, den 15. November 2017 um 10.00 Uhr.

Seht hier einen Trailer zum mutmaßlichen Spektakel:

Marten Laciny aka Marteria hat im Mai 2017 sein aktuelles Album ROSWELL veröffentlicht. Im September trat er beim Lollapalooza Berlin 2017 auf. Im Dezember 2017 und im März 2018 gibt Marteria etliche Deutschlandkonzerte.