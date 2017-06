ME präsentiert: The Horrors auf Deutschland-Tour 2017 – mit neuem Album

Ja, es gibt sie immer noch – zum Glück, muss man sagen. Einen Namen machten sich The Horrors 2006, als Indierock aus England plötzlich wieder ein großes Ding geworden war. Von diesem Hype sind nicht viele Bands übrig geblieben, The Horrors ist eine davon. 2014 veröffentlichten sie ihr viertes und nachweisbar sehr gutes Album LUMINOUS, und nun, über drei Jahre später, stehen The Horrors mit der nächsten Platte in den Startlöchern: V erscheint am 22. September 2017, die erste Single „Machine“ ist im Stream bereits zu hören:

Das ist aber nicht alles: Auf Tour kommen The Horrors ebenfalls. Und die präsentieren wir vom Musikexpress Euch sehr gerne.

The Horrors auf Deutschland-Tour 2017 – die Termine:

15.11.2017 Köln Underground

17.11.2017 München Backstage Halle

18.11.2017 Hamburg Molotow

Der Vorverkauf startet am Freitag, 30. Juni, um 11:00 Uhr.