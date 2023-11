Metallica: Epiphone bringt legendäre Kirk-Hammett-Gitarre raus

Kirk Hammetts Gibson „Flying V“ aus dem Jahr 1979 ist bis heute eine der ikonischsten Gitarren.

Epiphone würdigt den Metallica-Gitarristen und sein Arbeitsgerät jetzt auf eine besondere Art. In Zusammenarbeit mit dem Gibson Custom Shop haben sie die „Kirk Hammett 1979 Flying V“ herausgebracht, eine detailverliebte Nachbildung des wertvollen Originals.

Die Gitarre in Metallicas Meisterwerken

Hammett hatte schon früh in seiner Karriere eine Vorliebe für Gibson entwickelt und ganz besonders für die „Flying V“. Inspiriert dazu wurde er vor vielen anderen Musikern, die ebenfalls auf einer „Flying V“ spielten. Seit er sich dann die Gitarre von 1979 zulegte, spielt er sie bis heute, was sie besonders für die Fans zu einem seiner Markenzeichen gemacht hat. In einem Instagram-Beitrag schreibt Hammett: „Für die Fans braucht diese „Flying V“ keine Vorstellung, aber für alle anderen Mädels und Jungs… Ich habe diese berühmte Gitarre auf Metallicas bahnbrechenden Metal-Alben verwendet: KILL ‚EM ELL, RIDE THE LIGHTNING, MASTER OF PUPPETS, …ANS JUSTICE FOR ALL, UND THE BLACK ALBUM“.

„Flying Vs“ für alle

Die Nachbildung seines Originals ist in den Ausführungen Ebony und Purple Metallic im offiziellen Epiphone-Shop erhältlich. Zu der Veröffentlichung sagt Kirk Hammett: „Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich heute eine Epiphone Flying V herausbringen darf. Epiphone steht für großartig klingende Gitarren zu erschwinglichen Preisen, was für aufstrebende Musiker von grundlegender Bedeutung ist. Ich bin überglücklich, dass ich die „79er Flying V“ in dieser Form anbieten kann. Es bedeutet mir so viel, jungen Spielern gute Gitarren in die Hand geben zu können“.

Auf YouTube veröffentlichte Epiphone am 31. Oktober zusätzlich ein einminütiges Video im Halloween-Style, das den Metallica-Gitarristen mit der neuen „Flying V“ zeigt.