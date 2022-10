MIDNIGHTS: Taylor Swift erreicht mit neuer Platte Spotify-Rekord

Mit MIDNIGHTS hat Taylor Swift einen neuen Rekord für das meistgestreamte Album innerhalb von 24 Stunden bei Spotify erreicht.

Konkrete Zahlen zum Rekorderfolg legt Spotify nicht vor. Auch bleibt unklar, wer bis zu MIDNIGHTS den Rekord gehalten hat.

Swift war Spotify gegenüber allerdings nicht immer positiv eingestellt: 2014 entfernte Taylor Swift ihre Werke, weil sie die Vergütung für die Musiker*innen als ungerecht empfand. Drei Jahre lang waren sie dort nicht verfügbar, bis sie dann von einem Tag auf den anderen wieder hochgeladen wurden.

Taylor Swift platzt vor Stolz

Am Samstag (22. Oktober) schrieb Spotify auf Twitter: „Und noch bevor die Uhr am 22. Oktober Mitternacht schlug, brach Taylor Swift den Rekord für das meistgestreamte Album an einem einzigen Tag in der Geschichte von Spotify. Herzlichen Glückwunsch, @taylorswift13.“ Taylor teilte den Tweet mit den Worten „Wieso habe ich ein solches Glück, dass ihr da draußen so etwas Unglaubliches macht?! Ich meine, was ist hier gerade passiert??!?!“

How did I get this lucky, having you guys out here doing something this mind blowing?! Like what even just happened??!?! https://t.co/7kDKDrBwiD — Taylor Swift (@taylorswift13) October 21, 2022

„MIDNIGHTS“ legte Spotify regelrecht lahm

Bevor MIDNIGHTS den neuen Rekord erzielte, hatte die Platte kurzzeitig Spotify lahm gelegt: Wenige Minuten nach dem Erscheinen von MIDNIGHTS wurden aus den USA insgesamt 7.844 Störungen bei der Nutzung des Streaminganbieters an die Webseite „Downdetector“ gemeldet, so die Plattform Bloomberg.com. Da Spotify auf Twitter kurz vorher Swifts neue Platte beworben hatte, konnten die Störungen angeblich darauf zurückgeführt werden.

Kurz nach Veröffentlichung von MIDNIGHTS überraschte Taylor Swift mit einer 3AM EDITION, die sieben zusätzliche Tracks enthält. Außerdem können sich „Swifties“, so nennen sich einige Fans der Musikerin, auf Video-Inhalte zum neuen Album freuen. Dies teilte die Musikerin bereits auf Instagram mit. Das Musikvideo zu „Anti-Hero“ wurde bereits veröffentlicht.