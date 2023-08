Die Sängerin hat ihre Fans mit einem potenziellen Text für einen Song in Aufruhr versetzt.

Miley Cyrus hat in den vergangenen Tagen auf ihren Social-Media-Kanälen einige rätselhafte Beiträge gepostet. Die Fans spekulieren nun, ob es sich dabei um eine Ankündigung für eine Single handeln könnte.

Am Dienstag (15. August) teilte die Sängerin auf X (ehemals Twitter) einen geheimnisvollen Teaser, der auf ein mögliches neues Projekt hinweist.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Ich weiß, dass ich früher verrückt war. Ich weiß, dass ich mal lustig war. Du sagst, ich war mal wild. Ich sage, ich war mal jung“, betitelt Cyrus ein Video, das eine sonnenüberflutete Straße zeigt, auf der ein Gebäude mit Postern ihres Gesichts und Songtexten aus ihren vergangenen Epochen in chronologischer Reihenfolge gepflastert ist, darunter „I hopped off the plane at LAX“ aus „Party in the USA“, „I can almost see it, that dream I’m dreaming“ aus „The Climb“, „I came in like a wrecking ball“ aus „Wrecking Ball“ und „I can buy myself flowers“ aus „Flowers“.

Am Ende erscheint ein Poster mit einem bisher unveröffentlichten Songtext „I say I used to be young“.

Cyrus änderte auch mehrere Vorschaubilder in ihren YouTube-Videos, so dass in Großbuchstaben „USED TO BE YOUNG“ zu lesen ist.

Obwohl Miley bisher nicht bestätigt hat, ob der Tweet bedeutet, dass ein neuer Track in Arbeit ist, teilten die Fans in den Kommentaren ihre Begeisterung über das neue Material.

Der Teaser kommt Monate nach der Veröffentlichung von Cyrus‘ achtem Studioalbum ENDLESS SUMMER VACATION, das im März erschien. Die Single-Auskopplung „Flowers“ hielt sich acht Wochen lang auf Platz eins der Billboard Hot 100. Im Juni 2023 ernannte Billboard „Flowers“ zum bisher besten Song des Jahres 2023.