Miley Cyrus veröffentlicht neue Single „Week Without You”

Am 29. September veröffentlicht Miley Cyrus ihr sechstes Album YOUNGER NOW und beendet damit, wer hätte es gedacht, eine bereits fast vierjährige Albumpause. Ihr aktuelles Album BANGERZ erschien im Juni 2013, danach nahm sie unter anderem mit den Flaming Lips auf. Vorab veröffentlichte Cyrus die Single „Malibu“, das anlässlich des „Pride Month“ entstandene Stück „Inspired“ sowie den Titeltrack „Younger Now“, der in Zusammenarbeit mit Oren Yoel entstanden ist. Jetzt kommt ein weiterer Song mit dem Titel „Week Without You” hinzu.

Der von Country angehauchte Titel handelt offenbar von Beziehungsproblemen der einstigen Rotzgöre, die noch früher mal ein Kinderstar war. In einem offiziellen Statement erklärt Miley Cyrus: „Der Schreibprozess war dieses Mal eine ganz andere Erfahrung, weil ich noch nie ein Album auf diese Art und Weise veröffentlicht habe. Die Leute haben mich gefragt, ob das eine Wieder-Einführung meiner selbst sei, aber darum geht es nicht. Ich bin eher die Person, die mein vergangenes Selbst annimmt. Das Album ist so sehr ich selbst, wie ich es im Moment sein kann.“