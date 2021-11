Mit diesem Kalender kommt Ihr gut gebildet durchs Popjahr 2022

Keine Frage: Wer Popmusik und Popkultur liebt, liebt auch Fun Facts. Diese Neigung eint auch auch unsere Musikexpress-Autor*innen. Einer von ihnen hat aus dieser Vorliebe und dem Wunsch ihrer Vermittlung gleich ein neues Produkt erschaffen: Im Tischkalender „Daily Pop News“ versammelt Ingo Scheel eben diese – 366 Fun Facts über die großen und kleinen Namen der Popgeschichte, jeden Tag eine neue.

In der Beschreibung des Seltmann-Verlags heißt es über „Daily Pop News“:

„Unser täglich Pop gib’ uns heute: Welcher singende Brillen-Fan schrieb am 20. Mai 1979 Geschichte? Wo stieg am 11. Januar 1985 eine der größten Musikpartys des Jahres? Welche Band wurde am 12. Juli 1991 auf dem Weg an die Spitze kurzfristig gestoppt und wie hieß noch gleich der weltberühmte Computerfreak, der sich wegen seiner eigenwilligen Erfindung am 13. April 2000 vor Gericht verantworten musste? Pop Headlines liefert die Antworten – und nicht nur das: 366 Tage lang erzählt der Abreißkalender von den kleinen und großen Ereignissen der Pop-Historie. Jeden Tag eine Anekdote, ein Ereignis, eine prägende Personalie oder ein legendäres Konzert, unter anderem mit dabei: The Beatles und Lady Gaga, Chris Cornell und Take That, Nina Simone und Wham!, alles von Punk und Pop über Jazz und Soul bis zu Reggae und Ska.“

Dieser Kalender eignet sich also nicht nur hervorragend für Eure eigene Küche – als Musikexpress-Leser*innen packt Euch das eventuelle Wissen um die Antworten auf Fragen wie oben genannte schließlich bei der Ehre. Nein, Ihr könnt ihn zum Beispiel an Weihnachten auch verschenken. Mal was anderes als CDs, Socken und Schokolade. Der „Daily Pop News“-Kalender kostet 24,80 Euro – oder nichts, wenn Ihr bei uns eines von drei Exemplaren gewinnt.

Verlosung: Gewinnt bei uns einen Popkalender 2022

Beantwortet zur Teilnahme bitte einfach die oben genannte Frage „Wo stieg am 11. Januar 1985 eine der größten Musikpartys des Jahres?“ (aber ohne Hilfe von Suchmaschinen!), tragt die Antwort in das folgende Lösungsfeld ein und nennt uns bitte auch Eure Postadresse zwecks Versand. Teilnahmeschluss ist der 24. November 2021, der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Viel Erfolg!

