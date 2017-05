Mit diesen Retro-Sneakern macht ihr eure eigenen Sounds

Foto: Neely&Daughters. All rights reserved.

Schlauer Moove: Die New Yorker Digitalagentur Neely&Daughters macht uns mit einem Sneaker-Prototypen den Mund wässrig und bekommt dafür jede Menge virale Aufmerksamkeit. Der mi adidas Neely Air/Roland TR-808 ist von der legendären Roland TR-808 Drum Machine inspiriert. Kein andrerer Drum-Synthesizer hat den Sound der 80er-Jahre so geprägt wie die schwarz-orange-gelbe Kultmaschine. Da passt es, dass die Designer der Schuhe sogar für Beats gesorgt haben. Die Sneaker haben einen Lautstärkeregler an der Seite und sechs verschiedene Sound-Programme.

Wer jetzt aber gleich die Suchmaschine anwirft um die Retro-Schuhe zu bestellen, den müssen wir leider enttäuschen. Eine Produktion ist nicht geplant.