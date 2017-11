Mit James Holden & The Animal Spirits, Prinz Pi und Selig: 16 neue Alben, die sich (fast) alle lohnen zu hören

Diese Woche kommen James Holden & The Animal Spirits mit einem Meisterwerk der Transzendenz um die Ecke. Auf dem Album der Woche THE ANIMAL SPIRITS spürt das Trance-Wunderkind der Magie des kraut­rockigen Impro-Moments auf digital-analoge Weise nach. Auf Euch wartet immense Experimentierfreude, fordernde Klänge und eine digital-analoge Symbiose.

Außerdem stehen 15 weitere Alben in den Startlöchern: Rone hätte mit seinem Album MIRAPOLIS den neuen „Blade Runner“ vertonen können. Sein Bass fordert hier nicht zum Tanzen auf, sondern wird als eintrübender Stimmungsfilter eingesetzt – dystopisch und zugleich spätromatisch pulsiert und schliert diese Musik vor sich hin. Der Ex-Pornoprinz Prinz Pi hingegen überschreitet leider die Grenze zum Formatradio. In seinem neuen Album NICHTS WAR UMSONST ätzen sich vor allem die anbiedernden Aua-Momente fest. Aber es gibt diese Woche auch Hoffnungsschimmer: Die Norwegerin Eera zieht auf REFLECTION OF YOUTH lange, manchmal lautmalerische Bahnen durch flirrende Klangareale und Hallräume des Indie-Rock, in die sie sich auch schon mal fallen lässt. Selig sind mit KASHMIR KARMA auf der Höhe ihres Schaffens: ihre rhythmische Wiederholungssucht des Kraut verbindet sich mit der Wucht des Rock. Shamir schlängelt sich auf REVELATIONS mit Falsettgesang und 90er-­Attitüde durch Glitch-Pop und Alternative-R’n’B-Gefilde. Wieder eine Woche mit interessanten Alben, die sich (fast) alle lohnen zu hören.

