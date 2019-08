Mit Kollegah-Diss: Jan Böhmermann kehrt mit seinem „Neo Magazin Royale“ aus der Sommerpause zurück

Foto: Screenshot/Youtube/Neo Magazin Royale. All rights reserved.

Jan Böhmermann und William Cohn in „Alles auf Zwei“

Jan Böhmermann und seine Sendung „Neo Magazin Royale“ melden sich aus der Sommerpause zurück – mit einer sehr gekonnten Kollegah-Parodie. Wie im nahezu legendären Ansagevideo von Kollegah „Alles auf Null“ macht Böhmermann Ansagen im eigenen Fitnessstudio und setzt dabei „Alles auf Zwei“.

Im Originalvideo ist der Düsseldorfer Rapper zu sehen, wie er von seinem Musikstudio aus in seinen anliegenden Fitnessraum geht, dort auf seine Kompagnons trifft und eine, teils wirre, Ansage an die gesamte Menschheit hält:

Böhmermann spielt dieses Video detailgetreu und akkurat nach. Teile des Neo-Magazin-Ensembles spielen dabei wichtige Rollen: William Cohen übernimmt die Rolle von Asche. Der Gewicht stemmende, Bauchtasche tragende Nachwuchskünstler von Alpha Music Empire, der laut Kollegahs Aussage „Im Oktagon schon alles zerstört hat und dieses Jahr die Rapszene zerficken wird“. Mit Oktagon bezieht er sich wahrscheinlich auf die Kampfsport-Vergangenheit Asches, so ganz wird dies jedoch nicht klar.

Florentin Will spielt die Rolle des „Türschließers“, dessen Name unbekannt bleibt. Er wird von Kollegah aufgefordert die Tür des Studios zu schließen, da der Beat zu laut sei und die Leute unbedingt hören müssen, was er zu sagen hat.

Max Bierhals ist im „Neo Magazin Royale“-Clip als „der namenlose Boxer“ zu sehen. Er steht entweder leicht verwirrt vor einer Wand oder boxt solange auf einen Boxsack ein, bis der Boss ihn auffordert aufzuhören, weil er selbst einmal zuschlagen möchte.

Böhmermann kündigt in dem Video an, dass das „Neo Magazin Royale“ ab dem 29.August 2019 wieder zu sehen ist.

Seit 2013 wird die Sendung wöchentlich produziert und läuft auf ZDF Neo. Seit 2015 zeigt das ZDF auch im Hauptprogramm einen Tag später die Wiederholung der Sendung. Bisher wurden 151 Ausgaben produziert.

