Mit neuem Song „Toni“: Interpol kündigen siebtes Studioalbum an

Daniel Kessler, Sam Fogarino, Paul Banks und Brandon Curtis von Interpol auf dem Osheaga Music and Art Festival im Parc Jean-Drapeau am 02. August 2019 in Montreal, Kanada.

Interpol haben ein neues Album angekündigt: THE OTHER SIDE OF MAKE-BELIEVE, so sein Titel, soll am 15. Juli erscheinen. Als ersten Vorgeschmack veröffentlicht die New Yorker Band ihren neuen Song „Toni“ und das dazugehörige Musikvideo.

Das Musikvideo zur Single „Toni“, bei dem Market Van Alpert Regie führt, ist der erste Teil eines zweiteiligen Films. Die neue Platte ist die erste seit vier Jahren und das nunmehr siebte Studioalbum der Band. THE OTHER SIDE OF MAKE-BELIEVE wurde von der Band remote geschrieben, aber sie kamen Anfang 2021 in einem gemieteten Haus in den Catskills wieder zusammen, um gemeinsam am neuen Album zu arbeiten. Sie vollendeten es im selben Jahr in Nord-London und trafen sich wieder mit Alan Moulder, der das Album mit Flood co-produzierte.

Tracklist von THE OTHER SIDE OF MAKE-BELIEVE:

01. Toni

02. Fables

03. Into the Night

04. Mr Credit

05. Something Changed

06. Renegade Hearts

07. Passenger

08. Greenwich

09. Gran Hotel

10. Big Shot City

11. Go Easy (Palermo)

Der Gitarrist Daniel Kessler sagte: „Alleine zu arbeiten war anfangs hart, aber es hat uns ein neues, lebendiges Kapitel eröffnet“. Schlagzeuger Samuel Fogarino ergänzte: „Wir haben wirklich das Beste aus dieser Situation herausgeholt“.

Interpol veröffentlichten zuletzt 2018 MARAUDER und 2019 die A FINE MESS EP. Zur Unterstützung des Albums wird die Gruppe in diesem Monat mit Tacho und Matthew Dear touren. Ende August geht sie mit Spion auf Co-Headlining-Tour.