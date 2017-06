Mit Wandl, Kraftklub und alt-J: 22 neue Alben, die teilweise sogar sehr gut sind

Es gibt Freitage im Jahr, da erscheint kaum ein nennenswertes Album. Und es gibt Tage wie den heutigen 2. Juni 2017: alt-J, Kraftklub, Roger Waters, Dua Lipa, Dan Auerbach, Bonaparte – da wisst Ihr wahrscheinlich kaum, was Ihr zuerst hören sollt! Aber dafür gibt es ja yours truly Musikexpress. Im folgenden findet Ihr unsere Rezensionen zu schlappen 22 neuen Platten inklusive Hörproben. Lest und hört mal rein, entscheidet selbst und fangt am Ende bitte trotzdem mit Wandl aus Wien an. Lohnt sich ganz besonders, dafür stehen wir mit unserem Namen.

Album der Woche: Wandl – „IT’S ALL GOOD THO“

Die weiteren Neuerscheinungen am 2. Juni 2017:

Welche neuen Alben 2017 sonst noch so erschienen sind oder erscheinen werden: