MØ in Berlin: Wir verlosen Konzert-Tickets und Schallplatten

Kaum zu glauben, dass die Dänin MØ in Berlin nur im Astra Kulturhaus spielt. Immerhin hat sie mit „Lean on“ und „Final Song“ zwei der größten Hits des Jahrzehnts im Repertoire und damit über 1,5 Milliarden Plays auf Spotify eingeheimst. Des Weiteren bieten ihre Alben NO MYTHOLOGIES TO FOLLOW und FOREVER NEVERLAND noch mehr tanzbaren Pop, mit dem MØ in den vergangenen Jahren teils gigantische Festivalbühnen bespielte.

Aber vielleicht ist es auch umso besser, dass die 30-Jährige im kompakten Astra in Berlin-Friedrichshain auftritt. Denn so ist man näher dran, wenn sich MØ exzessiv auf der Bühne hin- und herwirft, Sängerin und Ausdruckstänzerin in Personalunion gibt. Und dabei trotz Welthits und Blitzkarriere ziemlich normal rüberkommt. Stünde sie nicht auf der Bühne, würde sie wahrscheinlich als Karen Marie Ørsted im Astra zu „Final Song“ rumspringen und sich dabei mit Bier bekleckern.

Wer Lust auf die Show von MØ hat, kann jetzt direkt bei uns Karten für das Konzert am 20. November 2018 in Berlin gewinnen. Wir verlosen 2 x 2 Tickets und sogar eine Vinylversion vom aktuellen Album FOREVER NEVERLAND obendrauf. Reguläre Tickets gibt es hier übrigens noch zu kaufen.

Füllt einfach das folgende Formular aus und sagt uns, aus welchem Land MØ kommt. Das Gewinnspiel läuft bis zum 13. November 2018, die Gewinner werden von uns benachrichtigt.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 13.11.2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.