Musikexpress präsentiert: Villagers auf Tour 2022 – hier die Termine

Conor O’Brien, Mastermind seines Bandprojekts Villagers, kommt auf Deutschland-Tournee – präsentiert vom Musikexpress. Im Januar 2022 soll der irische Songwriter in vier deutschen Städten spielen. Die Termine im Überblick:

18.01.2022 Hamburg, Fabrik

19.01.2022 Berlin, Metropol

21.01.2022 München, Technikum

23.01.2022 Köln, Kulturkirche

Am 25. August beginnt eine Presale via Ticketanbieter Eventim. Am 27. August startet der allgemeine Vorverkauf.

Villagers‘ sechstes Studioalbum FEVER DREAMS ist am 20. August 2021 erschienen. ME-Autor André Boße schreibt in seiner Rezension über die Platte: „Conor O’Brien, einer von Irlands großen Songwritern, hat in seiner Karriere unter dem Projektnamen Villagers schon viele Zustände besungen. Sein Debüt aus dem Jahr 2010 zum Beispiel war eine Reflexion über seinen Beruf auf Meta-Ebene, es folgten Platten über Utopien und die Mathematik der Liebe, über das ewige Suchen nach Glück und THE ART OF PRETENDING TO SWIM. Mit FEVER DREAM findet er nun ein Sujet, das seine Abenteuerlust zusätzlich befeuert: Immer wieder entgleiten diese Songs, sie leiern und stottern, O’Briens Stimme verfremdet sich, auf Momente der Ruhe und Harmonie folgen verstörende Parts. FEVER DREAM ist das Psychedelic-Album von Villagers, der frühe Badly Drawn Boy ist nicht weit, auch nicht die amerikanischen Surrealisten Mercury Rev oder Flaming Lips.“