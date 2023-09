NSYNC: „Better Place“ wird ihr erster Song nach 20 Jahren Pause sein

In den vergangenen Wochen ließ die Band ihre Fans bereits spekulieren. Jetzt ist es offiziell.

*NSYNC-Fans aufgepasst: Die Boyband kündigt ihre erste Single seit 20 Jahren an. Der Song „Better Place“ soll am 29. September erscheinen.

In der Nacht der MTV VMAs am Dienstag (12. September) sorgte das Quintett bereits für Herzrasen bei ihren Anhänger:innen. Nach zehn Jahren sah man die Boyband das erste Mal wieder zusammen auf der Bühne. Die fünf Mitglieder Justin Timberlake, Chris Kirkpatrick, JC Chasez, Joey Fatone und Lance Bass standen Seite an Seite, um Taylor Swift den Award im Bereich „Best Pop“ zu übergeben. Auch die Sängerin konnte die Reunion kaum glauben. „Ich hatte eure Puppen. Habt ihr etwas vor? Was wird jetzt passieren? Ihr seid Pop schlechthin, und das aus euren goldenen Pop-Händen zu bekommen, ist … zu viel“, feierte Swift.

Bereits Ende August 2023 gaben Plakate für den dritten Teil der Filmreihe „Trolls“, einen Hinweis auf neue Musik der Band. Auf der Werbung war das Logo der Gruppe abgebildet, sowie ein QR-Code, der zu einer Website samt Hörprobe führte. Auch der Trailer des Kinderfilms „Trolls Band Together“ gab einen Vorgeschmack auf den neuen Hit.

*NSYNC selbst kündigten „Better Place“ mit einem geheimnisvollen Post an, auf dem die Boyband zu einem Sound der Kult-Serie „Friends“ die Lippen bewegt. In der chaotischen Szene diskutieren die Charaktere Rachel und Joey, ob sie über das gleiche Geheimnis innerhalb der Freundesgruppe informiert sind. Die Video-Caption besteht nur aus dem Side-Eye-Emoji, der meist auf eine suspekte Situation anspielt.

Bevor sich *NSYNC 2007 endgültig trennten, legte die Band eine fünfjährige Pause ein. Justin Timberlake konzentrierte sich währenddessen völlig auf seine Solo-Karriere als Musiker und Schauspieler. Sein aktuellstes Album MAN OF THE WOODS erschien 2018.