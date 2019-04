Erinnert sich noch jemand an #TheDress? 2015 rätselte das ganze Internet, ob das Kleid auf einem tumblr-Bild denn nun blau-schwarz oder weiß-goldfarben wäre. Eigentlich eine simple Sache, die jedoch zu dem Gesprächsthema auf Social Media wurde. Am Ende schalteten sich Stars wie Kanye West und Taylor Swift ein und sogar Adobe versuchte mittels Software, das Rätsel zu lösen.

Soviel zu damals. Nun hält erneut ein verwirrendes Bild das Internet in Atem. Der Twitter-Nutzer „melip0ne“ lud am Dienstag ein Bild mit einer simplen Aufforderung hoch: „Benenne einen abgebildeten Gegenstand“. Gelingen will dies aber keinem so richtig, trotz 20.000 Kommentaren unter dem Post.

„Is this what a stroke feels like?“, fragt einer der Nutzer. Ein anderer mutmaßt: „So this is what HP Lovecraft meant by indescribable shapes.“ Denn die wirre Ansammlung an Formen und Farben will sich einfach nicht interpretieren lassen, auch wenn man sich in fast jedem Ausschnitt des Bildes an etwas erinnert fühlt. Kein Wunder, dass inzwischen auch schon eine Menge Memes dazu veröffentlicht wurden.

Aufgelöst wurde das Rätselspiel bislang nicht. Es könnte sich allerdings um ein computergeneriertes Bild handeln, das gezielt die menschliche Psyche austesten und verwirren soll. Oder eben einfach um eine ziemlich gut gemachte Internet-Aktion.