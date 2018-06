Mit Get Well Soon, Lily Allen und Lykke Li: 13 neue Alben-Besprechungen plus Hörproben

Get Well Soon beim Heimspiel Knyphausen 2016.

„Inspiration Albtraum. Konstantin Gropper hat so spektakulär geträumt, dass er seine nächtlichen Angstreisen zum Ausgangspunkt für ein neues Album machte, das sich auf vielschichtige Weise mit dem Horror beschäftigt, ohne gleich einen Soundtrack für einen Horrorfilm abzugeben“. Das schreibt ME-Autor Frank Sawatzki über die neue Platte von Get Well Soon, die unser Album der Woche ist.

„Mit ihrem vierten Album hat sich die Britin von ihren Zwängen befreit. Das Resultat: Pop, der nah am Zeitgeist ist, sich mit Cloud-Rap und Dancehall verbündet und sich dabei nie verliert“, sagt ME-Volontärin Sabine Winkler über Lily Allen.

„Weirdo-Gospel und dunkle Elektro-Dramen: Ein Debütalbum mit queeren Lovesongs voller Sex und Spiritualität“, schreibt ME-Autorin Annett Scheffel über Serpentwithfeet. Und sonst so? Wie klingen zum Beispiel die neuen Alben von Lykke Li, Snail Mail und Jorja Smith?

Album der Woche: Get Well Soon mit „The Horror“

Join hands in fear: Konstantin Gropper stellt sich mit dieser sanft aufwühlenden Orchesterpopplatte den Verwerfungen der Zeit.

Lest hier die 5–Sterne-Rezension von Frank Sawatzki: Get Well Soon :: The Horror

Und auch diese Platten sind am 08. Juni 2018 erschienen:

Lily Allen – No Shame

Mit ihrem vierten Album hat sich die Britin von ihren Zwängen befreit. Das Resultat: Pop, der nah am Zeitgeist ist, sich mit Cloud-Rap und Dancehall verbündet und sich dabei nie verliert.

Lest hier die Rezension von Sabine Winkler: Lily Allen :: No Shame

Serpentwithfeet – Soil

Weirdo-Gospel und dunkle Elektro-Dramen: Ein Debütalbum mit queeren Lovesongs voller Sex und Spiritualität.

Lest hier die Rezension von Annett Scheffel: Serpentwithfeet :: Soil

Lykke Li – So Sad So Sexy

Note 1 in „Gegenwartspop“ für diesen schicken, minimalistischen R’n’B-Elektro-Pop-Entwurf.

Lest hier die Rezension von Julia Lorenz: Lykke Li :: So Sad So Sexy

Snail Mail – Lush

Teenage Indie-Rock-Kicks: Songs über den Sprung ins erwachsene Leben.

Lest hier die Rezension von André Boße: Snail Mail :: Lush

Claptone – Fantast

Farbloser Dancefloor-Teppich, der seine InterpretInnen plättet.

Lest hier die Rezension von Joely Ketterer: Claptone :: Fantast

Gruff Rhys – Babelsberg

Der Waliser hat eine altmodische Orchesterpop-Platte gemacht und singt sich in die Spuren von Lee Hazlewood und Jarvis Cocker.

Lest hier die Rezension von Frank Sawatzki: Gruff Rhys :: Babelsberg

Jorja Smith – Lost & Found

Lässige Britishness und die Stimme eines künftigen Soul-Stars.

Bayuk – Rage Tapes

Avant-Indie-Pop mit Erfindungswut und Eigensinn: Bayuk führt in eine Welt aus Phantomen und ungelösten Geheimnissen.

Lest hier die Rezension von Annett Scheffel: Bayuk :: Rage Tapes

Tristan Brusch – Das Paradies

Kein junger Milder, aber auch nicht ganz gefeit vor Peinsamkeit ist dieser Liedermacher.

Lest hier die Rezension von Thomas Winkler: Tristan Brusch :: Das Paradies

Teitur – I Want To Be Kind

Der umtriebige Singer/Songwriter von den Färöer Inseln enttäuscht auf seinem ersten Solo-Album seit fünf Jahren.

Lest hier die Rezension von Martin Pfnür: Teitur :: I Want To Be Kind

Kadhja Bonet – Childqueen

Auf ihrer Suche nach dem inneren Kind bleibt die Psych-Soul-Songwriterin zwar weiter faszinierend ungreifbar, aber doch etwas kunsthandwerklich abgeschmackt.

Lest hier die Rezension von Steffen Greiner: Kadhja Bonet :: Childqueen

Flasher – Constant Image

Winkel, Haken, …sen, kaum lösbare Knoten: Post-Punk, wie er klingen muss.

Lest hier die Rezension von André Boße: Flasher :: Constant Image

Ihr wollt wissen, was 2018 der Plattenladen noch so für Euch bereit hält? Kein Problem: Diese neuen Alben werden dieses Jahr noch erscheinen oder wurden bereits veröffentlicht.