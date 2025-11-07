Neue Alben, die im November 2025 erscheinen
Damit niemand den Überblick verliert: Hier findet Ihr eine (keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebende) Liste der im November 2025 veröffentlichten Musikalben.
Musik ist unser Job und Euer Hobby – sonst würdet Ihr Euch kaum für die folgende Liste hier interessieren, behaupten wir mal. Deren Inhalt ist selbsterklärend: Weil jeden Monat aufs Neue gute, schlechte oder egale Alben erscheinen, versuchen wir uns an einem Überblick. Der erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, umfasst aber hoffentlich mindestens das, was wir für ME-Leserinnen und -Leser als interessant/relevant genug erachten. Und damit Vorhang auf für die neuen Alben im November 2025 – die Neuerscheinungen im chronologischen Überblick ihrer VÖ-Termine.
Neue Alben im November 2025:
- Steiner & Madlaina – NAH DRAN (7. November 2025)
- Charlotte de Witte – CHARLOTTE DE WITTE (7. November 2025)
- Armand Hammer & The Alchimist – MERCY (7. November 2025)
- Betterov – GROSSE KUNST (7. November 2025)
- Dominik Eulberg – LEPIDOPTERA (7. November 2025)
- The Mountain Goats – THROUGH THIS FIRE ACROSS FROM PETER BALKAN (7. November 2025)
- Carrier – RHYTHM IMMORTAL (7. November 2025)
- The Primitives – BLOOM! THE FULL STORY (7. November 2025)
- White Lies – NIGHT LIGHT (7. November 2025)
- PA69 – XXL (7. November 2025)
- Sorry – COSPLAY (7. November 2025)
- Juana Molina – DOGA (7. November 2025)
- Danny Brown – STARDUST (7. November 2025)
- Mavis Staples – SAD AND BEAUTIFUL WORLD (7. November 2025)
- Whitney – SMALL TALK (7. November 2025)
- Portugal. The Man – SHISH (7. November 2025)
- Clock DVA – WHITE SOULS IN BLACK SUITS (7. November 2025)
- Thorsten Nagelschmidt & Lambert – NUR FÜR MITGLIEDER (7. November 2025)
- The Saxophones – NO TIME FOR POETRY (7. November 2025)
- Wata Igarashi – MY SUPERNOVA (7. November 2025)
- Francesca Remigi – WITCHESS (7. November 2025)
- Hüsker Dü – THE MIRACLE YEAR (7. November 2025)
- Kadavar – KIDS ABANDONING DESTINY AMONG VANITY AND RUIN (7. November 2025)
- Hatchie – LIQUORICE (7. November 2025)
- Steve Gunn – DAYLIGHT DAYLIGHT (7. November 2025)
- Stella Donnelly – LOVE AND FORTUNE (7. November 2025)
- P.E. – OH! (7. November 2025)
- Sessa – PEQUENA VERTIGEM DE AMOR (7. November 2025)
- Midlake – A BRIDGE TOO FAR (7. November 2025)
- Naked Lunch – LIGHTS (AND A SLIGHT TASTE OF DEATH) (7. November 2025)
- Kali Malone – MAGNETISM (9. November 2025)
- Austra – CHIN UP BUTTERCUP (14. November 2025)
- Nenda – KRRA (14. November 2025)
- FKA Twigs – EUSEXUA AFTERGLOW (14. November 2025)
- AVTT/PTTN – AVTT/PTTN (14. November 2025)
- Caterina Barbieri & Bendik Giske – AT SOURCE (14. November 2025)
- Celeste – WOMAN OF FACES (14. November 2025)
- Thee Headcoats – THE SHERLOCK HOLMES RHYTHM’N’BEAT VERNACULAR (14. November 2025)
- Thee Headcoats – MAN TRAP (14. November 2025)
- The Black Crowes – AMORICA (14. November 2025)
- Tears For Fears – SONGS FROM THE BIG CHAIR (14. November 2025)
- M.Byrd – A BETTER PLACE (14. November 2025)
- Ragana Ash – SOUVENIR (14. November 2025)
- Parov Stelar – ARTIFACT (14. November 2025)
- Oasis – FAMILIAR TO MILLIONS (14. November 2025)
- Of Mice & Men – ANOTHER MIRACLE (14. November 2025)
- The Rolling Stones – BLACK AND BLUE (14. November 2025)
- Daniel Kahn with Jake Shulman-Ment & Christian Dawid – UMRU – UNREST (14. November 2025)
- Danko Jones – LEO RISING (21. November 2025)
- Sharp Pins – BALLOON BALLON BALLOON (21. November 2025)
- Siriusmo – BULETTEN UND BLUMEN (21. November 2025)
- Rufus Wainwright with the Pacific Jazz Orchestra – I’M A STRANGER HERE MYSELF – WAINWRIGHT DOES WEILL (21. November 2025)
- The Beatles – ANTHOLOGY COLLECTION (21. November 2025)
- Prince – AROUND THE WORLD IN A DAY (21. November 2025)
- Fine Young Cannibals – FYC 40 (21. November 2025)
- Jassin – ARSENALPLATZ (28. November 2025)
- The Saints – LONG MARCH THROUGH THE JAZZ AGE (28. November 2025)
- Sufi Dub Brothers – THE RETURN OF THE SUFI DUB BROTHERS (28. November 2025)
- Kraftklub – STERBEN IN KARL-MARX-STADT (28. November 2025)
- Gabi Delgado & Marc Hurtado – NEUE WELTUMFASSENDE RESISTANCE (28. November 2025)
Ein kleiner Blick in die Vergangenheit:
- Die neuen Alben 2024 im Überblick
- Die neuen Alben 2023 im Überblick
- Die neuen Alben 2022 im Überblick
- Die neuen Alben 2021 im Überblick
- Die neuen Alben 2020 im Überblick
- Die neuen Alben 2019 im Überblick
- Die neuen Alben 2018 im Überblick
- Die neuen Alben 2017 im Überblick
- Die neuen Alben 2016 im Überblick
- Die neuen Alben 2015 im Überblick
P.S.: In schöner Tradition küren wir zum Jahresende regelmäßig die besten Neuveröffentlichungen – seht hier zum Beispiel unsere Liste mit den 50 besten Platten des Jahres 2024.
MUSIKEXPRESS.de ist Teilnehmer des Partnerprogramms von Amazon EU, das zur Bereitstellung eines Mediums für Websites konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Werbeanzeigen und Links zu Amazon.de Werbekostenerstattung verdient werden kann.