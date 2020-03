Nick Cave & The Bad Seeds: Tourabsage wegen Coronavirus

Der Nächste, bitte: Nun hat auch Nick Cave seine bevorstehende, vom Musikexpress mitpräsentierte Tournee abgesagt. Mit seiner Band The Bad Seeds wollte der britische Musiker im Mai und April auf Deutschland-Tournee kommen. Die Termine wurden bis auf Weiteres ersatzlos gestrichen, Tourveranstalter FKP Scorpio teilt aber mit: „Wir arbeiten mit Hochdruck an Ersatzterminen für die ausgefallenen Shows und werden hier schnellstmöglich informieren. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit für die neuen Termine.“

Nick Cave selbst teilte zur Absage Folgendes mit:

„We have taken the decision to reschedule the Nick Cave & The Bad Seeds European and UK Tour. While hugely disappointing, this feels the best course of action to keep you all as safe as possible.

We are working hard to finalise when the rescheduled shows will take place, and will share detailed information with you all as soon as we have it. All existing tickets will remain valid for these rescheduled shows.

Sending love to you all.

Nick Cave and The Bad Seeds“

Konkret betroffen von der Absage sind in Deutschland die folgenden Termine:

NICK CAVE AND THE BAD SEEDS

17.05.2020 Köln Lanxess Arena

18.05.2020 Hamburg Barclaycard Arena

27.05.2020 Berlin Mercedes-Benz-Arena

06.06.2020 München Olympiahalle

Das aktuelle Album GHOSTEEN von Nick Cave & The Bad Seeds erschien am 4. Oktober 2019, Musikexpress-Autor André Boße gab GHOSTEEN die bestmögliche Bewertung mit 6/6 Sternen.

Zuletzt wurde bereits, ebenfalls wegen der Ausbreitung des Coronavirus, Nick Caves Ausstellung in Kopenhagen abgesagt.