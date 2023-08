Nick Cave und Warren Ellis kündigen Live-Album mit erster Single an

Die Platte wird ein Mitschnitt des gemeinsamen Gigs im Sydney Opernhaus sein.

Nick Cave und sein musikalischer Partner Warren Ellis werden bald ein neues gemeinsames Album veröffentlichen. Dabei handelt es sich um ein Live-Werk, welches die Aufnahme des Gigs im Sydney Opernhaus sein wird. Mit „Balcony Man“ in der Live-Version gibt es auch schon eine erste Single davon zu hören.

Erste Tour von Nick Cave und Warren Ellis als Duo

Caves und Ellis‘ neueste Platte trägt den Titel AUSTRALIAN CARNAGE – LIVE AT THE SYDNEY OPERA HOUSE und entstand im Rahmen der Australien-Tour, die die beiden spielten. 2022 gaben sie gemeinsam 16 Konzerte in ihrem Heimatland, wo sie vor allem Songs aus dem aktuellen Nick-Cave-Album CARNAGE, das von ME-Redakteur André Boße 5 1/2 von sechs Sternen bekam, sowie Klassiker der Bad Seeds, darboten. Obwohl Warren Ellis schon seit Jahren mit Cave Musik macht, etwa für Film-Soundtracks, und auch Mitglied der Bad Seeds ist, war dies die erste Tour, die sie als Duo begingen.

Als Highlight der Tour galten die drei Auftritte in der größten Stadt Australiens: Sydney. Dort, im berühmten Opernhaus der Millionenstadt, feierten Cave und Ellis den Ausklang ihrer Tournee. Neben Gastauftritten von anderen Bad-Seeds-Mitgliedern wie Larry Mullis, war auch Radiohead-Bassist Colin Greenwood mit von der Partie. Songs wie „Bright Horses“, „Carnage“ und auch „I Need You“ zogen an jenen Abenden das Publikum in den Bann.

AUSTRALIAN CARNAGE – LIVE AT THE SYDNEY OPERA HOUSE ist digital ab dem 25. August erhältlich. Die acht Songs umfassende Vinyl-Edition folgt am 1. Dezember. Vorab ist die Single „Balcony Man“ schon im Streaming zu hören.

Die Tracklist

Digital-Album:

Spinning Song Bright Horses Night Raid Carnage White Elephant Ghosteen Lavender Fields Waiting For You I Need You Cosmic Dancer Breathless Hand Of God Shattered Ground Galleon Ship Leviathan Balcony Man Hollywood Ghosteen Speaks

Vinyl-Edition:

Seite 1:

Bright Horses Carnage White Elephant Leviathan

Seite 2:

Ghosteen Waiting For You Breathless Balcony Man

Das Album-Cover