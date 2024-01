Nicki Minaj: Zusatzkonzert in Köln – Ticketinfos hier

Aus 2 mach 3: Nicki Minaj kündigt Zusatzkonzert für Deutschland an

Nicki Minaj hat – der Kartenvorverkauf läuft also gut an – ein Zusatzkonzert für ihre „Pink Friday 2 World Tour“ angekündigt. Die US-Sängerin hat nun für den 4. Juni in Köln einen weiteren Auftritt im Plan. Sie tritt jetzt in diesem Jahr dreimal hierzulande auf, zu „Köln 1“ und Berlin gesellt sich im Juni ein weiterer Großhallen-Gig. Der Vorverkauf beginnt bereits am morgigen Mittwoch (17. Januar 2024).

NICKI MINAJ

Pink Friday 2 World Tour

04.06.2024 Köln Lanxess Arena NEU

05.06.2024 Köln Lanxess Arena

07.06.2024 Berlin Mercedes-Benz Arena

Telekom Prio Tickets:

Mi., 17.01.2024, 09:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.magentamusik.de/prio-tickets

RTL+ Prio Tickets in Kooperation mit der Telekom:

Mi., 17.01.2024, 09:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

https://plus.rtl.de/specials/prio-tickets

Ticketmaster Presale:

Do., 18.01.2024, 09:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

www.ticketmaster.de/presale

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Fr., 19.01.2024, 09:00 Uhr

www.livenation.de/artist-nicki-minaj-112658

Am 12. Februar 2021 war Robert Minaj bei einem Spaziergang von einem Unbekannten angefahren und schwer verletzt worden. Der Autofahrer beging daraufhin Fahrerflucht – am darauffolgenden Wochenende verstarb der 64-jährige Vater von Rapperin Nicki Minaj infolge seiner Verletzungen. Nun konnte die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen.

Es handelt sich dabei um einen 70-jährigen Mann aus Mineola auf Long Island – der Gegend, in der auch der Unfall geschah. Er soll Minaj angefahren haben und dann ohne zu helfen weitergefahren sein. Ihm wird daher laut dem Nachrichtensender NBC Fahrerflucht bei einem Unfall mit Todesfolge sowie die Vertuschung von Beweisen vorgeworfen. Straftaten soll der Mann bislang nicht begangen haben.

So wurde der Verdächtige ermittelt

Die Polizei konnte den Mann aufgrund seines alten Autos identifizieren. „Er war sich absolut bewusst darüber, was passiert ist. Er stieg aus dem Auto und sah den Verstorbenen an, stieg in sein Auto und traf die bewusste Entscheidung, wegzufahren, statt den Notruf zu wählen und einen Krankenwagen für den Mann zu rufen“, so ein Sprecher der Polizei.

Nicki Minaj hat sich zurückgezogen

Im Oktober 2020 war Nicki Minaj Mutter eines Sohnes geworden. Zum Tod ihres Vaters hat sich die Rapperin bislang nicht öffentlich geäußert.