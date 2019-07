Nirvanas „MTV Live & Loud“-Show wird auf Vinyl und als Stream verfügbar gemacht

Foto: FilmMagic, Inc, Jeff Kravitz. All rights reserved.

Nirvanas „MTV Live & Loud“-Konzert erhält noch im August ein Re-Release. Die Show in der Heimatstadt der Band um Kurt Cobain. Seattle, fand am 13. Dezember 1993 statt und wurde erstmals zum 20-jährigen Jubiläums des Albums IN UTERO veröffentlicht.

Wie nun bekannt wurde, erscheint Nirvanas „MTV Live & Loud“-Auftritt noch in diesem Sommer als Vinylvariante und bei allen bekannten Streamingdienstleistern. Die physische 2xLP-Edition kommt am 30. August auf den Markt und ist ab sofort online vorbestellbar.

Keine vier Monate nach der „Live & Loud“-Show im Pier 48, am 5. April 1994, nahm sich Nirvanas Songwriter, Sänger und Gitarrist Kurt Cobain das Leben. Der Musiker wurde nur 27 Jahre alt.

25 Jahre nach Cobains Tod gelten Nirvana längst als Kultband, deren drei Studioalben BLEACH, NEVERMIND und IN UTERO in zahllosen Versionen millionenfach über die Ladentheken dieser Welt gingen. Sofern Nirvana in Eurer Plattensammlung noch fehlt, findet Ihr hier unseren „Nirvana Buyers Guide“: