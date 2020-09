Marilyn Manson hat sein neues Musikvideo für „Don’t Chase The Dead“ mit dem Schauspieler Norman Reedus von „The Walking Dead“ als Hauptdarsteller geteilt.

„Don’t Chase The Dead“ wurde kürzlich als zweite Single von Mansons neuem Album WE ARE CHAOS veröffentlicht, das am 11. September 2020 erschien. Die LP debütierte auf Platz 8 der Billboard 200-Charts und war damit Mansons achtes Album in Folge, das dort in den Top 10 landete. In Deutschland stieg die Platte auf Platz 4 der Albumcharts ein.

Norman Reedus, der seit Beginn der Serie Daryl Dixon in „The Walking Dead“ spielt, sitzt jetzt neben Manson im Video zu „Don’t Chase The Dead“. Der Clip zeigt einen Überfall, der schief gegangen ist, so dass Reedus und Manson im Auto flüchten müssen. Seinem Zombie-Ich sieht Reedus gar nicht so unähnlich, wenn er das Fluchtauto fährt. Die Frau auf dem Rücksitz ist übrigens Mansons Lebensgefährtin Lindsay Usich.

An dieser Stelle findest du Inhalte von YouTube Um mit Inhalten von YouTube zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Socials aktivieren

"<iframe width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/FniF0kSvWGg?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen><\/iframe>"

In einem Interview sagte Manson über den Track, dass es „ein sehr treibender Song ist, aber wenn er sich im Chorus öffnet, hat er sehr viele Bowie-Elemente aus der Berliner Ära.“

„Es gibt irgendwie das Gefühl von Unbehagen, aber gleichzeitig auch Romantik. Es klingt in gewisser Weise wie das Ende der Welt. Das habe ich wirklich versucht zu erfassen.“

Über die zuvor veröffentlichte Single zum Album urteilte ME-Autor Frank Thiessies: „Wie schafft es der einstige Spießbürger-Schreck und selbst ernannte ‚Antichrist Superstar‘ nach gut 30 Karrierejahren, noch zu schockieren? Indem er eine unverschämt eingängige, Akustikgitarren-basierte Hymne mit deutlichen Bowie-Vibes als Singlevorbote für sein elftes Album voranschickt.“

In seiner Rezension zum Album schlussfolgert Thiessies: „Die Handvoll balladesker und von Jennings’ patentem Pianospiel getriebenen Songs wie etwa „Paint You With My Love“ oder „Half-Way & One Step Forward“ (welches sich textlich ein paar Zeilen von Leonard Cohens „Anthem“ borgt) zählen jedenfalls zum harmoniesüchtigsten Material, das Manson je veröffentlicht hat. Erschreckend erwachsen.“