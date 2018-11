„Not Dead Yet“: Phil Collins tourt im Juni 2019 durch Deutschland

Foto: NBCU Photo Bank via Getty Images, NBC. All rights reserved.

„Ich habe keinen Drang verspürt, etwas zu machen. Ich notiere mir zwar gute Ideen für Texte oder Melodien und bewahre das auf, aber ehrlich gesagt, ich habe kaum etwas gemacht. Ich war zu faul“, antwortete Phil Collins dem Spiegel im September 2018 auf die Frage, warum er seit 16 Jahren kein Album mit eigenen neuen Songs mehr aufgenommen habe.

„Faul” ist aber vielleicht das falsche Wort: Collins schrieb zwischenzeitlich unter anderem zwei Bücher, eines davon eine Autobiografie mit dem Titel „Not Dead Yet”. So auch der Name von Collins aktueller Tour, die ihn im Oktober in die USA brachte und Anfang 2019 nach Australien und Neuseeland führen wird. Jetzt fügte der ehemalige Genesis-Drummer und -Sänger seiner Tour noch ein fünftes „Leg” hinzu und kommt im Sommer 2019 für fünf Konzerte nach Deutschland.

In einer Presse-Aussendung äußerte sich Collins zu seinen Gründen für das viele Touren ohne neues Album: „(…) Dank meiner Fans und Familie und dem Support einiger außergewöhnlicher Musiker habe ich meine Leidenschaft für die Musik und das Auftreten wiederentdeckt. Es ist an der Zeit alles noch einmal zu machen und ich freue mich sehr darauf. Es fühlt sich einfach richtig an.“

Phil Collins unterzog sich 2009 einer Halswirbeloperation, hat seitdem ein Taubheitsgefühl in den Händen und kann nicht mehr selbst am Schlagzeug sitzen. Auf der aktuellen Tour wird er von seinem Sohn Nicholas Collins an den Drums begleitet. Mit ihm am Schlagzeug könne sich Collins auch eine Genesis-Reunion vorstellen, sagte Collins gegenüber einigen Medien. Genaueres darüber ist aber noch nicht bekannt.

Der Vorverkauf für die Karten der Deutschlandtour von Phil Collins startet am Mittwoch, den 28. November 2018 um 10 Uhr auf Eventim.

Die Daten der Deutschland-Tour von Phil Collins 2019: