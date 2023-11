„Now And Then“ könnte 18. Nummer Eins der Beatles werden

Schon zehn Stunden nach Veröffentlichung war der Song ins Mittelfeld der Top 100 geklettert.

Die offiziell letzte Single der Beatles „Now And Then“ wurde am 2. November veröffentlicht und fand sich nach nur zehn Stunden bereits auf Platz 42 der Charts in Großbritannien wieder. Die offiziellen Single-Charts erscheinen am 10. November und aktuell wird geschätzt, dass der Song es bis dahin auf Platz eins schaffen könnte. „Now And Then“ wäre damit die erste neue Single der Beatles seit 54 Jahren, die es auf Platz eins der Charts schafft. Zuletzt war es „The Ballad Of John And Joko“ aus dem Jahr 1969 .

Der Ursprung der neuen und letzten Single entstand noch in der Zeit des verstorbenen John Lennon. Er machte damals eine Aufnahme mit Klavier und Gesang. Die verbliebenen Bandmitglieder versuchten diese dann durch neue Aufnahmen zu ergänzen um den Song noch nach dem Ableben des Sängers zu veröffentlichen. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten schafften sie es durch moderne KI-Technologien, die Stimme des Sängers zu trennen und mit der Aufnahme weiter zu arbeiten.

Letztes Musikvideo der Beatles

Eine große Hilfe auf dem Weg zur Veröffentlichung des Tracks war Peter Jackson. Er entwickelte die Technologie, die es letztendlich möglich machte, John Lennons Aufnahme zu nutzen, indem Gesang und Klavierpart getrennt werden konnten. Jackson führte zusätzlich auch die Regie beim „Now And Then“-Musikvideo. Er selbst beschreibt das Werk in einer Mitteilung als „ergreifend und humorvoll“. Es lade „die Zuschauer dazu ein, die zeitlose und beständige Liebe der Beatles zueinander mit John, Paul, George und Ringo zu feiern, während sie den letzten Beatles-Song kreieren“.

Kurzfilm zur Entstehung von „Now And Then“

Zu der Geschichte hinter dem letzten Song der Beatles erschien zusätzlich auch zwölfminütiger Kurzfilm auf dem YouTube-Kanal der Band. Dazu steht geschrieben: „Diese bemerkenswerte Geschichte der Musikarchäologie spiegelt die endlose kreative Neugier und gemeinsame Faszination der Beatles für Technologie wider. Es markiert den Abschluss der letzten Aufnahme, die John, Paul, George und Ringo gemeinsam machen werden, und feiert das Erbe der bedeutendsten und einflussreichsten Band in der Geschichte der Popmusik“.