Green Day: Billie Joe Armstrong hat Lust auf Song mit Olivia Rodrigo

„Es wäre lustig, mit ihr zusammenzuarbeiten. Sie ist talentiert“, lässt Billie Joe Armstrong verlauten.

Green Days Billie Joe Armstrong hat Interesse an einer Zusammenarbeit mit Olivia Rodrigo bekundet. Aber wie konkret wird er wirklich?

„Ich höre sie, kaufe aber keine ihrer Platten“

Armstrongs Bewunderung für Rodrigo wurde in dem Interview mit „Vulture“ deutlich. Die Thematik kam auf, als Parallelen zwischen Green Days 2004er Album AMERICAN IDIOT und der Pop-Punkt-Musik der 20-jährigen Rodrigo gezogen wurden.

Der 51-jährige Green-Day-Sänger sagte über die Musik von Rodrigo: „Ich höre sie, kaufe aber keine ihrer Platten oder streame sie. Es geht an mir vorbei. Wenn ich sie höre, denke ich, es klingt gut.“ Und dann führte er aus: „Ich denke, es würde Spaß machen, einmal mit ihr zu arbeiten. Sie ist talentiert.“

„Ich bin so etwas wie eine Enzyklopädie“

Weiterhin würde Billie Joe Armstrong eine Zusammenarbeit aus dem folgenden Grund spannend finden: „Manchmal kann man sehen, dass sich jemand für Punkrock interessiert, aber vielleicht nicht ganz die Einflüsse oder das Wissen hat, das ich über die Geschichte des Punkrocks habe. Ich bin so etwas wie eine Enzyklopädie.“

Olivia Rodrigo hat sich bisher noch nicht zu einem möglichen gemeinsamen Track oder Ähnlichem geäußert.

Mehr zu Green Day

Bevor von Green Day neue Songs angegangen werden können, bringen sie erst einmal am 19. Januar ihre Platte SAVIORS heraus. Dazu wird es auch eine gleichnamige Tour geben, in dessen Rahmen die Gruppe auch für vier Konzerte nach Deutschland kommt. Die Festivals Rock am Ring und Rock im Park stellen dabei zwei der Auftritte in deutschen Gefilden dar. Ansonsten haben Fans die Möglichkeit sie auf der Hamburger Trabrennbahn und auf der Berliner Waldbühne zu sehen.

Die Deutschland-Termine im Überblick:

7. Juni – Nürnberg, Rock im Park

8. Juni – Nürburgring, Rock am Ring

10. Juni – Berlin, Waldbühne

11. Juni – Hamburg, Trabrennbahn