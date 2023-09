Olivia Rodrigo live 2024: Tickets, Termine, Vorverkauf

Sechs Konzerte in Deutschland und der Schweiz – alle Infos hier.

Olivia Rodrigo geht 2024 auf Welttournee mit sechs Stopps in Deutschland und der Schweiz. Der US-Superstar gastiert auf der ganzen Welt u.a. in Miami, Toronto, New York, London, Amsterdam, Berlin, Hamburg, Frankfurt, München, Zürich, Köln und Paris. Den Support machen The Breeders, PinkPantheress, Chappell Roan und Remi Wolf – Remi Wolf hierzulande und in der Schweiz.

Infos zum Vorverkauf & den Tickets

Von den Veranstalter:innen heißt es: Fans von Olivia Rodrigo werden gebeten, sich zu registrieren, bevor die Tickets für die GUTS-Welttournee in den Verkauf gehen, um Bots zu blockieren, den Wiederverkauf zu reduzieren und mehr Karten direkt in die Hände von Menschen zu geben, die die Show wirklich besuchen möchten. Fans können sich ab sofort bis Sonntag, 17. September um 23 Uhr, unter diesem Link für den Vorverkauf registrieren. Sobald die Registrierung abgeschlossen ist, werden die die Leute nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und erhalten einen Code, mit dem sie ab Donnerstag, 21. September, am Vorverkauf teilnehmen können.

Es werden außerdem VIP-Pakete und besondere Angebote für Fans angeboten, die das Konzerterlebnis noch intensiver und einmaliger gestalten werden. Mehr Infos dazu gibt es unter diesem Link.

Olivia Rodrigo wird auf ihrer kommenden Tournee „Silver Star Tickets“ einführen und eine begrenzte Anzahl von günstigeren Tickets zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung stellen. Die Musikerin führt dieses Programm ein, um es ihren Fans so einfach und erschwinglich wie möglich zu machen, zu ihren Gigs zu kommen. „Silver Star Tickets“ müssen jedoch paarweise gekauft werden, wobei die Anzahl der Tickets auf zwei pro Kauf begrenzt ist. Die Sitzplätze befinden sich dann nebeneinander und werden am Tag des Konzerts bei Abholung an der Abendkasse bekanntgegeben. Die Sitzplätze innerhalb des Veranstaltungsortes umfassen Sitzplätze mit eingeschränkter Sicht, Sitzplätze im Unter- und Oberrang sowie im Parkett.

Olivia Rodrigos „Fund 4 Good“

In Verbindung mit der Tour wird Olivia Rodrigo den „Fund 4 Good“ ins Leben rufen – eine globale Initiative, die sich für eine gerechte Zukunft für alle Frauen und Mädchen einsetzt, indem sie gemeinnützige Organisationen direkt unterstützt, die sich für die Bildung von Mädchen einsetzen, Fortpflanzungsrechte fördern und Gewalt gegenüber Frauen und Mädchen verhindern. Ein Teil der Einnahmen aus allen Ticketverkäufen geht an ihre Initiative.

Alle Tour-Termine im Überblick

01.06.2024 Berlin Mercedes-Benz Arena

04.06.2024 Hamburg Barclays Arena

05.06.2024 Frankfurt Festhalle

07.06.2024 München Olympiahalle

11.06.2024 CH – Zürich Hallenstadion

12.06.2024 Köln Lanxess Arena