„Once Upon A Time… In Hollywood“: Pop-Up-Store in Berlin verkauft limitierte Vinyl-Soundtracks und weiteres Merch

Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett, SOPA Images. All rights reserved.

Leonardo DiCaprio, Margot Robbie und Brad Pitt bei der „Once Upon A Time... In Hollywood“-Premiere in London.

Anlässlich der Veröffentlichung des „Once Upon A Time… In Hollywood“-Soundtracks haben sich Sony Pictures und Columbia Records eine ganz besondere PR-Aktion einfallen lassen.

Am 1. und 2. August werden Tarantino-Fans die Gelegenheit erhalten, im Dodo Beach Record Store in Berlin-Schöneberg eine von insgesamt 150 exklusiven, limitierten Whitelabel-Vinyl-Ausgaben des Soundtracks zu erwerben.

Die reguläre Ausgabe des Albums wird erst im August als CD und im Oktober als Vinyl offiziell erhältlich sein.

Anzeige

„ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD“-OST im Stream hören:

Weiterhin kann nach Ausverkauf der Whitelabel-Vinyl eine weitere exklusive Version des Soundtracks auf farbigem 180g-Doppel-Vinyl im Dodo Beach vorbestellt werden. Diese enthält zusätzlich eines von vier limitierten Filmplakaten, die speziell für das Pop-Up-Event entworfen wurden.

Trailer zu „Once Upon A Time… In Hollywood“:

Tarantinos neustes Werk setzt sich mit dem Hollywood der späten 60er-Jahre inklusive Hippie-Kultur und den Manson-Family-Morden auseinander.

Mit Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Al Pacino und Margot Robbie als Manson-Opfer Sharon Tate hat der erfahrene Filmemacher auch diesmal wieder eine Reihe hochkarätiger Stars für sein Projekt gewinnen können.

Weiterhin werden Damian Lewis als Steve McQueen, Dakota Fanning als Manson-Family-Mitglied Lynette „Squeaky“ Fromme, Emile Hirsch als Tates Freund Jay Sebring und Damon Herriman als Charles Manson in „Once Upon A Time… In Hollywood“ zu sehen sein.

In Deutschland soll der Film am 15. August in die Kinos kommen. Dabei könnte es sich diesmal um Tarantinos vorletzten Film handeln: Zuletzt hatte er angekündigt, sich nach seiner zehnten Arbeit vorerst anderen Projekten widmen zu wollen.