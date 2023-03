Paul Grant: „Harry Potter“- und „Star Wars“-Schauspieler überraschend gestorben

Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett, SOPA Images. All rights reserved.

Gleis 9 dreiviertel (Photo by John Wreford/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Paul Grant ist tot. Der Schauspieler wurde am gestrigen Montag (20. März) für Tod erklärt, nachdem er bereits am 16. März in London zusammenbrach und in eine Klinik gebracht wurde. Dort wurde sein Hirntod festgestellt. Am Sonntag (19. März) entschied sich die Familie dazu, die lebenserhaltenden Maßnahmen abzuschalten. Er wurde nun 56 Jahre alt. Dies bestätigte seine Tochter Sophie Jayne Grant.

„Es bricht mir das Herz… Kein Mädchen verdient es, dass man ihm seinen Vater wegnimmt… Er war so bekannt und beliebt [für seine Arbeit]. Er ist zu früh von uns gegangen“, wird sie von „Sky News“ zitiert. Der Auslöser für seinen Kollaps ist bisher unbekannt, es wurde von offizieller Seite lediglich der Rettungseinsatz bestätigt. „Wir wurden am Donnerstag, den 16. März, um 14.08 Uhr zu einem Zwischenfall am Bahnhof St. Pancras, Euston Road, gerufen. Wir schickten eine Krankenwagen und einen Sanitäter in einem Einsatzwagen. Wir behandelten einen Mann vor Ort und brachten ihn ins Krankenhaus“, erklärte laut „The Sun“ ein Sprecher des Londoner Rettungsdienstes. Berichten zufolge hatte er mit Kokain- und Alkoholmissbrauch zu kämpfen.

Der 1,32 Meter große Grant spielte in dem sechsten Star-Wars-Film „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ einen Ewok. In „Harry Potter und der Stein der Weisen“ war er als Goblin zu sehen. Der Bahnhof, vor dem er zusammenbrach, diente als Kulisse für den Film mit dem berühmten Gleis 9 ¾.