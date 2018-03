Superorganism covern Pavements „Cut Your Hair“

Neue Lieblingsband covert alte Lieblingsband: Superorganism, auf deren Debüt wir uns seit ihrer ersten Hitsingle „Something For Your M.I.N.D.“ freuen, haben sich der Indierocklegenden Pavement angenommen. Bei einer Session für den US-Radiosender SiriusXMU hat das Kollektiv „Cut Your Hair“ von Pavements Albumklassiker CROOKED RAIN, CROOKED RAIN nicht lediglich gecovert, sondern in ihren eigenen Sound überführt. Die neue Version ist natürlich kaum weniger charmant als das Original:

Sängerin Orono Noguchi erklärte in einem anderen Interview zudem ihre Verbindung zu Pavement und deren Sänger Stephen Malkmus:

„Yeah, kind of like that lazy 90’s kind of thing. People would ask me about my vocal style and people compare it to that girl, Kimya Dawson, and stuff like that. But I more as I’m ripping off what Stephen Malkmus sings like. When we were working on the album I was listening to a lot of “Pavement”. I was just like ‘I’m going to sing like Stephen Malkmus.’ It doesn’t really sound like Stevphn Malkmus but that’s what I think in my head.“

Superorganisms erstes Album SUPERORGANISM erscheint am 2. März 2018. Nach „Something For Your M.I.N.D.“ veröffentlichten sie bisher außerdem die Songs „Nobody Cares“, „Everbody Wants To Be Famous“ und „Reflections On The Screen“.