Perfume Genius kündigt neues Album UGLY SEASON an

Indiepop-Sänger Perfume Genius kündigt sein neues Album UGLY SEASON an. Das Album folgt auf das 2020 erschienene SET MY HEART ON FIRE IMMEDIATELY und begleitet sein Tanzstück „The Sun Still Burns Here“ mit Choreographin Kate Wallich.

Das Album soll im Juni erscheinen und wird die bereits veröffentlichten Singles „Pop Song“ und „Eye in the Wall“ beinhalten. Zeitgleich mit der Veröffentlichung des Albums arbeitet der Sänger, der mit bürgerlichem Namen Michael Hadras heißt, außerdem mit dem bildenden Künstler Jacolby Satterwhite an einem Kurzfilm mit der Musik von UGLY SEASON.

„Dieses Projekt ist der Beginn einer ganz neuen Richtung, die ich einschlage, eine, über die ich seit 2020 innerhalb dieser endemischen Kultur nachdenke“, erklärte Satterwhite in einer Erklärung. „Mike und ich schreiben beide Drehbücher. Meine visuelle Erzählung spiegelt glücklicherweise die lyrische Richtung in seiner Musik wider; Es ist eine seltene, gleichgesinnte Bindung. Es ist ein Schöpfungsmythos. Wie formt und rendert man architektonisch eine idealisierte Version der Utopie? Es geht darum, etwas zu erschaffen, das man sich so sehr wünscht, dass man es nur schwer in eine konkrete Form bringen kann.“

Zur Zeit befindet sich Perfume Genius noch mitten in seiner Nordamerika-Tour, die am 7. April mit einer Show im Beacon Theatre in New York City enden wird. UGLY SEASON wird am 17. Juni veröffentlicht.

UGLY SEASON-Tracklist: