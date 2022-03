Placebo wünschen „Happy Birthday In The Sky“

Am 25. März 2022 erscheint mit NEVER LET ME GO das achte Album von Placebo – ihr erstes seit LOUD LIKE LOVE aus dem Jahr 2013. Zuvor hatte die britische Band um Sänger Brian Molko daraus bereits die Songs „Beautiful James“, „Surrounded By Spies“ und „Try Better Next Time“ hören lassen. Mit „Happy Birthday In The Sky“ ist nun die vierte Vorabsingle erschienen.

Brian Molko teilt über „Happy Birthday In The Sky“ mit:

„’Happy Birthday In The Sky‘ ist für mich einer der herzzerreißenden Momente auf dem Album. ‚Happy Birthday In The Sky‘ ist eine Phrase, die ich schon seit geraumer Zeit verwende. Wenn ich Leuten, die nicht mehr bei uns sind, zum Geburtstag gratuliere, vermittelt das die Art von Herzschmerz, die wir (als Band), glaube ich, sehr, sehr gut vermitteln können. Das Gefühl des Verlustes, das Gefühl der Verzweiflung. Es ist, als ob ein Teil deines Körpers und deiner Seele auf ungerechte Weise aus dir herausgerissen wurde. Und man sehnt sich und sehnt sich.“

Weiter sagt er:

„Ich glaube, dass das unmittelbar und emotional so intensiv ist, dass es dem Hörer wirklich etwas sehr Starkes vermittelt. Und das ist im Grunde alles, was mich interessiert. Zu welchem Preis? Wen kümmert das! Solange der Song die Leute wirklich bewegt, ist es mir egal, welche Opfer man bringen muss, um das Ziel zu erreichen. Es ist gar nicht so schlecht, diese Emotionen zu leben – man ist sehr, sehr lebendig und im Moment, während man das tut.“

Placebo auf Tour 2022 durch Deutschland, Österreich und die Schweiz – die Termine:

01.10. Frankfurt, Festhalle

04.10. Stuttgart, Schleyerhalle

06.10. Berlin, Mercedes Benz Arena

19.10. Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

22.10. Hamburg, Barclaycard Arena

26.10. München, Olympiahalle

29.10. Zürich, Samsung Hall

02.11. Wien, Stadthalle