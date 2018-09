Geschenke für Musik-Liebhaber: Diese Dinge verschönern das musikalische Zuhause

Foto: Photo by Spencer Imbrock on Unsplash. All rights reserved.

Was schenkt man eigentlich Musik-Fans? Gutscheine sind langweilig, Sammler-Editionen von Alben meist zu teuer und bei neuer Musik weiß man nie, ob die beschenkte Person sie nicht vielleicht schon besitzt. Wir haben deshalb hier für Euch gleich mehrere Geschenk-Tipps für Musik-Liebhaber zusammengestellt, die eigentlich in keinem Zuhause fehlen dürfen.

Kopfhörerständer

Es ist doch eine Schande, wenn man seine mehrere hundert Euro teuren Kopfhörer einfach so auf den Schreibtisch oder sonst wo hinlegt. Das sieht nicht nur unordentlich aus, auch wird es den guten Kopfhörern einfach nicht gerecht und im schlimmsten Fall verkratzen sie dadurch sogar. Besser und stilvoller bewahrt man seine Kopfhörer mit dem passenden Kopfhörerständer auf. Es gibt sie in verschiedenen Formen, Farben und auch aus verschiedenen Materialien, sodass für jeden Geschmack etwas dabei sein sollte. Hier sind zwei unserer Favoriten:

Kopfhörerständer von Satechi aus Aluminium

Dieser Kopfhörerständer von Satechi sieht dank seiner Aluminium-Konstruktion besonders elegant aus und ist obendrauf auch noch sehr hochwertig. Die Unterseite des runden Standfußes ist gummiert, dadurch verrutscht er nicht. Die Oberseite ist gepolstert, sodass euren teuren Kopfhörern nichts passieren kann. Die Höhe dieses Kopfhörerständers beträgt 26 Zentimeter und er ist in vier verschiedenen Farben erhältlich (Gold, Grau, Rose Gold, Silber). Preis: Ungefähr 30 Euro.

Satechi-Kopfhörerständer aus Aluminium jetzt bei Amazon.de bestellen

Kopfhörerständer von Avantree aus Holz und Aluminium

Dieser Kopfhörerständer im Bambus-Look hat einen stabilen Arm aus Aluminium und darüber hinaus noch einen besonderen Clou: Der Standfuß ist gleichzeitig auch ein kleines Schälchen für die Aufbewahrung von Kopfhörerkabeln. Die Oberseite ist zwar nicht gepolstert, dafür aber abgerundet, poliert und aus weichem Holz, sodass man keine Angst um seine Kopfhörer haben muss. Weiteres Highlight: Durch die Höhe von 30,5 cm eignet sich dieser Kopfhörerständer auch für besonders große Kopfhörer-Modelle. Preis: Circa 20 Euro.

Kopfhörerständer von Avantree aus Holz und Aluminium jetzt bei Amazon.de bestellen

Wandhalterung für Gitarren

Wenn man nicht viel Platz in der Wohnung hat, sind normale Gitarrenständer meist ungeeignet. Doch es gibt zum Glück auch praktische Wandhalterungen, an die man seine Gitarre einfach aufhängen kann. Und weil man meistens mehr als nur eine Gitarre hat, gibt es Wandhalterungen für Gitarren sogar im praktischen Doppelpack für um die 8 Euro.

Wandhalterung für Gitarren jetzt bei Amazon.de bestellen

JBL Pulse 3: Bluetooth-Lautpsrecher mit Stimmungslicht

Zugegeben, Bluetooth-Lautsprecher gibt es wie Sand am Meer, was die JBL Pulse 3 aber so einzigartig macht, ist die integrierte LED-Beleuchtung, durch die der Lautsprecher ein wenig an eine Lavalampe erinnert. Dadurch ist eine Lichtshow möglich, die sich dem jeweils gerade abgespielten Song anpasst. Außerdem ist der Lautsprecher wasserdicht, bietet 360-Grad-Rundum-Sound und eine Akkulaufzeit von bis zu zwölf Stunden. Preis: Circa 185 Euro.

https://www.youtube.com/watch?v=40kL1IGpCjA Video can’t be loaded: JBL Pulse 3 Portable Bluetooth Speaker | Sound You Can See (https://www.youtube.com/watch?v=40kL1IGpCjA)

JBL Pulse 3 jetzt bei Amazon.de bestellen

Schallplatten-Box

Klar, Ihr könnt Eure Schallplatten auch einfach ins Regal stellen, dadurch sind sie aber nicht besonders geschützt. Besser ist es da, sie in einer Box unterzubringen. Diese Kunststoff-Box ist besonders stabil, stapelbar und bietet laut Hersteller Platz für 50 Schallplatten. Zum Lieferumfang gehört außerdem eine Verbindungsleiste, mit der mehrere Boxen verbunden werden können. Abmessungen: 180 mm x 325 mm x 347 mm. Preis: Um die 20 Euro.

Schallplatten-Box aus Kunststoff jetzt bei Amazon.de bestellen

Schneidebrett in Gitarren-Optik

Auch Musik-Liebhaber müssen mal essen und dieses Schneidebrett in Gitarren-Optik darf da eigentlich in keiner Küche fehlen. Es lässt sich natürlich nicht nur zum Zerkleinern von Obst und Gemüse nutzen, sondern kann auch alternativ als Frühstücksbrett verwendet werden. Als Material kommt Erlenholz zum Einsatz. Preis: Ab ca. 30 Euro.

Schneidebrett in Gitarren-Optik jetzt bei Amazon.de bestellen

USB-Ladegerät mit mehreren Anschlüssen

Noise-Cancelling-Kopfhörer, Bluetooth-Lautsprecher und portable Musikspieler haben eins gemeinsam: Sie müssen regelmäßig aufgeladen werden. Und wer gleich mehrere dieser Gadgets auf einmal laden muss, aber nicht genügend freie Steckdosen hat, steht nun vor einem Problem. Doch auch hierfür gibt es eine Lösung, nämlich USB-Ladegeräte, die mehrere USB-Anschlüsse bieten.

Das USB-Ladegerät von RAVPower hat nicht nur vier Anschlüsse auf einmal, auch erkennt es automatisch die optimale Ladespannung und liefert für jedes angeschlossene Gerät den optimalen Ladestrom (bis zu 2,4 A). Mehre Sicherheitsvorkehrungen schützen gleichzeitig vor Überhitzung und Überspannung. Dadurch werden Eure Geräte sicher und schnell geladen. Preis: Circa 18 Euro.

USB-Ladegerät von RAVPower jetzt bei Amazon.de bestellen

