Der Pop-Poll 2023: Mitmachen, abstimmen, gewinnen!

Ihr verratet uns eure High- & Lowlights 2023, wir werten die Ergebnisse aus & verlosen on top Gadgets.

2023 neigt sich dem Ende zu, in unserem Jahresrückblicks-Special in der ME-Ausgabe 01/2024 schauen wir darauf zurück. Wie immer wollen wir in unserer Leser:innenumfrage eure Meinung hören: Was waren die Highlights des Jahres, was ging gar nicht? Unter allen Teilnehmenden verlosen wir die tollen, hier abgebildeten Gewinne.

Einsendeschluss ist der 5. Januar 2024

Album des Jahres Song des Jahres Solokünstler*in des Jahres Newcomer*in des Jahres (Streaming-)Live-Act des Jahres Band des Jahres Film des Jahres Serie/TV-Sendung des Jahres Ereignis des Jahres Enttäuschung des Jahres Musikalische Hoffnung für 2023

All-in-One-Streamingsystem, incl. 5-Zoll-Subwoofer

Der Sound für dein Zuhause: Das All-in-One-Streamingsystem MOTIV HOME von Teufel spielt Streams via Airplay 2, Google Chromecast, Spotify Connect und Tidal Connect. Über Tune-In stehen zusätzlich tausende Radiosender zur Verfügung. Dank integriertem Akku spielt der MOTIV HOME bis zu 15 Stunden überall im und ums Haus. Und sollte mal kein WLAN zur Verfügung stehen, gibt’s immer noch Bluetooth. Vier Breitbandtreiber sorgen für den klanglichen Vortrieb, den satten Bass liefern ein 5-Zoll-Subwoofer und zwei passive Bassmembranen.

Wert: 549,99€

All-in-one Musiksystem, weiß

Der Pure Evoke Spot ist ein kompaktes Musiksystem, das perfekt platzierten Sound für jedes Home Office, Bad oder Küche bietet. Dank Spotify Connect, UKW, DAB+ und Internetradio stehen Musik und Podcasts aus aller Welt zur Verfügung. Mit dem klappbaren Display und der intuitiven Benutzeroberfläche sind alltägliche Funktionen direkt abrufbereit. Die Front in Holzoptik sorgt für ein modernes und stilvolles Aussehen, das in jedes Ambiente passt.

Wert: 219,99€

Vinyl/CD-Paket

von BMG

Mit dabei: My Ugly Clementines Album THE GOOD LIFE, Trettmanns Platte INSOMNIA, der Soundtrack BABYLON BERLIN VOL. III sowie Nils Frahms MUSIC FOR ANIMALS.

Wert: 139,99€

Tragbarer Kassettenspieler mit Bluetooth

Der We Are Rewind ist ein moderner Kassettenspieler mit einem Design aus nostalgischer Detailtreue und modernen Akzenten. Das hochwertige Gehäuse besteht aus Aluminium, was für ein wertiges Gefühl und einen authentischen Look sorgt. Wie die alten Kassettenspieler bietet der moderne Player Vor- und Rückspultasten, einen Kopfhörerausgang, einen Lautstärkeregler und einen Audioeingang. Daneben verfügt das Gerät zusätzlich über zeitgemäße Komfortfunktionen: Ein wiederaufladbarer Akku ermöglicht bis zu zwölf Stunden Wiedergabezeit am Stück und schont gleichzeitig die Umwelt. Außerdem schlägt der Kassettenspieler mit Bluetooth 5.1 die Brücke zur Gegenwart und ermöglicht die Verwendung moderner kabelloser Kopfhörer.

Wert: 149,99€

All-in-one Musiksystem, schwarz

Der Pure Evoke Home bietet einen kraftvollen Stereoklang in schlankem Design und liefert verschiedenste Audioinhalte direkt ins Wohnzimmer. Als moderne Alternative zu einer klassischen HiFi-Anlage bietet der Evoke Home alle Lieblingsinhalte von Spotify Connect, DAB+ und sogar einen eingebauten CD-Player. Das Musiksystem ist zudem WLAN-fähig und bietet eine Auswahl von über 85.000 Internet-Radiosendern und Podcasts aus aller Welt. Wer es gern dunkel mag oder wenig Platz hat, kann das Display einfach einklappen. Alle wichtigen Funktionen lassen sich direkt am Gerät, über die Fernbedienung oder per App steuern. Als Design-Highlight verfügt die Wood Edition über eine hochwertige Front aus Kirschholz.

Wert: 499,99€

Portabler Premium-Speaker

Der Sonos Move 2 ist der portable Premium-Speaker für den besten Stereo-Sound von Sonos. Der Move 2 ist robust und wasserfest, bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden und ist dadurch bereit für jede Weihnachtsfeier mit Freund:innen und Familie, Wintergrillen auf dem Balkon oder den Skiausflug in die Berge. Move 2 verfügt über zwei Hochtöner, die für raumfüllenden Stereo-Sound und klare Stimmen sorgen. Der präzise abgestimmte Tieftöner erzeugt tiefe, dynamische Bässe – auch bei Musikgenuss im Freien. Dank Auto-Trueplay passt sich der Move 2 automatisch optimal an seine Umgebung an und liefert so überall kraftvollen Sound. Sein hochwertiges und widerstandsfähiges Design ist im Freien für alle Eventualitäten gerüstet. Das robuste, langlebige Gehäuse mit Schutzklasse IP56 hält Stürzen, Stößen, Regen und Feuchtigkeit, Staub und Schmutz, UV-Strahlen und extremen Temperaturen stand. Move 2 bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden und einen USB-C-Anschluss, über den Smartphones oder andere elektronische Geräte unterwegs aufgeladen werden können. Das macht den Speaker zum idealen Begleiter für Roadtrips und Abenteuer im Freien.

Wert: 499€

Premium-Multiroom-WLAN-Lautsprecher

Der LE03 ist ein smarter Premium-Multiroom-Lautsprecher von Braun, der das zeitlose Design der Braun-Audio-Ursprünge wieder aufleben lässt. Der Lautsprecher liefert eine wunderschön gestreute Klangbühne, ist auffallend, ohne aufdringlich zu wirken und verkörpert die perfekte Balance aus kraftvoller Leistung und minimalistischer Form. Dabei unterstützt er dank integrierter Chromecast-Schnittstelle über 300 Streaming-Dienste; regelmäßige Software-Updates gewährleisten die Langlebigkeit der Lautsprecher. Außerdem verfügt der LE03 über eine intelligente Sprachsteuerung per Google Assistant, mit der sich Musiktitel abspielen, Ergebnisse über die Google-Suche finden, Aufgaben des Alltags verwalten und Smart Home-Geräte per Sprachbefehl steuern lassen.

Wert: 199,99€

Plattenspieler mit Riemenantrieb, incl. Phono-EQ-Verstärker

Der TN-3B-SE ist ein stilvoller, schlanker Plattenspieler mit Riemenantrieb. Er bietet eine natürliche und ausgewogene Klangqualität und ist schnell und einfach einzurichten. Der eingebaute Phono-EQ-Verstärker ermöglicht es den Benutzer:innen, den Klang seiner Vinyl-Platten mit geringer Verzerrung und in hoher Qualität zu genießen. Über einen MM Phono-EQ-Verstärker lässt sich der Plattenspieler an einen herkömmlichen Verstärker bzw. an ein Hi-Fi-System anschließen. Abgerundet wird er durch sein elegantes und stilvolles Design. Somit bietet der TN-3B-SE den perfekten Rahmen für das Hören von Schallplatten.

Wert: 399€

Internetradio mit Bluetooth & DAB Plus

Hochmoderne Equalizer und fein abgestimmte Lautsprecher bietet selbst in akustisch schwierigen Räumen atemberaubende Brillanz. Das versiegelte Gehäuse und die wasserdichte Fernbedienung des STREAM bietet zudem Schutz vor Feuchtigkeit. Dank des integrierten Internetradios steht die ganze Welt der Musik offen. Dank der Integration der zahlreichen Streamingdienste bietet das STREAM zudem eine problemlose Anbindung an die größten Musikstreamingdienste.

Wert: 269€