„Weird Al“ Yankovic kritisiert Spotify in seiner „Artist Message“ (Video)

„Weird Al“ Yankovic nutzte seine Dankesnachricht im Rahmen von „Spotify Wrapped“, um das aus seiner Sicht unzureichende Bezahl-Modell von Spotify ausführlich zu kritisieren.

Künstler:innen konnten sich über Videobotschaften bei Fans bedanken

Der Streamingdienst hat am Mittwoch (29. November) den Jahresrückblick 2023 veröffentlicht, bei dem Benutzer:innen sehen können, was sie im vergangenen Jahr wirklich am meisten gehört haben. Künstler:innen hatten dabei in diesem Jahr die Möglichkeit, Videobotschaften für ihre Fans aufzunehmen und sich so für die vielen Streamingaufrufe zu bedanken. Yankovic nutzte jedoch diese Gelegenheit, um über das Bezahl-Modell der Plattform zu meckern.

„Danke für das Sandwich“

„Weird Al“ Yankovic lässt die Zuschauenden in dem Video wissen: „Ich möchte mich einfach bei euch allen für eure fantastische Unterstützung bedanken. Mir wurde mitgeteilt, dass ich dieses Jahr über 80 Millionen Streams auf Spotify hatte. Wenn ich das richtig berechne, bedeutet das, dass ich zwölf US-Dollar verdient habe. Genug, um mir ein nettes Sandwich in einem Restaurant zu gönnen. Also, aus tiefstem Herzen, danke für eure Unterstützung und danke für das Sandwich.“ Der Clip wurde auch auf X weiter geteilt, ihr könnt ihn hier sehen:

Spotifys neues Lizenzmodell

Tatsächlich traf der Streamingdienst in diesem Jahr die umstrittene Entscheidung, sein Lizenzmodell zu ändern. Songs verdienen erst Geld, wenn sie 1.000 Mal gestreamt werden. Laut Spotify-Daten gibt es etwa 100 Millionen Songs auf der Plattform, jedoch erfüllen nur etwa 37,5 Millionen die neuen Anforderungen, um Einnahmen zu generieren. Dies bedeutet, dass rund 60 Prozent der Titel die neue Schwelle nicht erfüllen werden. Spotify betonte jedoch, dass diese Songs weniger als ein Prozent der Gesamtzahl der Streams auf der Plattform ausmachen.

Am 29. November teilten zum Anlass von „Spotify Wrapped“ viele Künstler:innen – darunter The Hives, Linkin Park und L.S. Dunes – ihre eigenen Statistiken in den sozialen Medien und bedankten sich so bei den Fans fürs Zuhören im Laufe des Jahres.