Portishead: ROSELAND NYC LIVE 25 erscheint auf Vinyl und CD

Am 26. April kommt das Geburstags-Spezial inklusive fünf Extra-Songs heraus.

Am 2. November haben Portishead überraschend eine neu gemasterte Version ihres Albums ROSELAND NYC LIVE für Streamingdienste veröffentlicht – exakt 25 Jahre nach dem ursprünglichen Release 1998. Einige Monate später, am 26. April, wird ROSELAND NYC LIVE 25 nun auch als Vinyl und CD in limitierter Auflage erscheinen.

Fünf neue Songs zum 25. Geburtstag

Neben allen Songs der Original-Tracklist sind auf der Jubiläumsedition noch fünf weitere Tracks enthalten – „Undenied“, „Numb“, „Western Eyes“, „Sour Times“ und „Roads“. Die beiden letzteren waren zwar auch auf dem 1998er Album enthalten, allerdings handelte es sich dabei um Versionen von anderen Konzerten und nicht um die Aufnahmen vom Auftritt in Roseland.

ROSELAND NYC LIVE 25 im Stream:

Insgesamt 14 Songs haben von Beth Gibbons, Adrian Utley und Geoff Barrow in zwei verschiedenen Ausgaben angekündigt: auf einer Doppel-LP aus rotem Vinyl mit Klappcover, doppelseitigem Poster und einer Kopie des Backstage-Passes und als CD im Digipak, mit Backstage-Pass und zwölfseitigem Booklet. Die Schallplatte sowie das Zusatzmaterial hat die Gruppe bereits in einer Slideshow auf Instagram gepostet.

Portishead – ROSELAND NYC LIVE 25: Tracklist