MUSIKEXPRESS präsentiert: Beth Gibbons live in Berlin

Im Juni kommt die Britin für einen Gig nach Deutschland. Hier gibt's alle Infos zur Berlin-Show.

Beth Gibbons bringt am 17. Mai ihr Solo-Album LIVES OUTGROWN heraus. Um die zehn Songs umfassende Veröffentlichung im Anschluss gebührend zu feiern, geht die 59-Jährige auch auf (Mini-)Tour. Eine Show wird sie beim spanischen Primavera Sound Festival (30. Mai bis zum 01. Juni 2024) spielen, eine in Deutschland.

Das Berlin-Konzert von Gibbons findet am 02. Juni 2024 in der Uber Eats Music Hall (aktuell noch als Verti Music Hall bekannt) statt. MUSIKEXPRESS präsentiert den einzigen Gig in deutschen Gefilden.

Beth Gibbons live 2024

02. Juni 2024 – Uber Eats Music Hall, Berlin

Tickets

Karten sind ab Freitag, dem 16. Februar 2024, ab elf Uhr erhältlich.

„Man muss mutig sein“

Für Gibbons ist ihr Solo-Album LIVES OUTGROWN eine sehr persönliche und emotionale Platte, die gleichzeitig auch einen Neuanfang darstellt. In ihren neuen Tracks verarbeitet sie Gedanken rund um Mutterschaft, ihre Ängste (rund um die eigene Sterblichkeit) sowie Abschiede von Freund:innen, Familie sowie ihrem früheren Ich. Zudem versteht sie das Album als ihre Art des Begrüßens eines neuen (Lebens-)Abschnitts. Dazu lässt sie via Pressemitteilung vermelden: „Jetzt, wo ich am anderen Ende angekommen bin, denke ich einfach, dass man mutig sein muss.“