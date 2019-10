Preis für Popkultur 2019: Das sind die Gewinner

Das wird Dich auch interessieren





Am Abend des 02. Oktober 2019 fand im Berliner Tempodrom zum insgesamt vierten Mal die Verleihung des „Preis Für Popkultur“ statt.

Die Gewinner wurden, wie beim „Preis für Popkultur“ üblich, per Juryentscheid gekürt. Das Publikum wurde im Vorfeld dazu aufgerufen, Vorschläge für die Nominierungen einzureichen.

In insgesamt zwölf Kategorien kämpften 61 Nominierungen um die jeweiligen Auszeichnungen. Gleich mehrere Künstler tauchten mehrmals in den Nominierungsliste auf. Deichkind traten in der Kategorie „Lieblingsvideo“ sogar gegen sich selbst an.

Hier findet Ihr alle Nominierten und die Gewinner des Preises für Popkultur 2019 auf einen Blick:

Lieblings-Solokünstlerin

Alice Merton

Haiyti

Lary

Mine

Sophie Hunger

Lieblings-Solokünstler

Bosse

Chilly Gonzales

Dendemann

Fatoni

Nils Frahm

Tua

Lieblingsband

AnnenMayKantereit

Deichkind

Gurr

Leoniden

SEEED

Lieblingsproduzent/in

Kat Frankie

KitschKrieg

Max Rieger

The Krauts

Tua

Lieblingsalbum

Dendemann – da nich für!

Fatoni – Andorra

Marteria & Casper – 1982

Mine – Klebstoff

Tua – Tua

Lieblingslied

KitschKrieg feat Cro, AnnenMayKantereit & Trettmann – 5 Minuten

Deichkind – Richtig Gutes Zeug

Juju – Vermissen

KUMMER – 9010

Mine – 90 Grad

Lieblingsvideo

Deichkind – Richtig Gutes Zeug

Deichkind – Wer Sagt Denn Das?

Dendemann – Keine Parolen

Fatoni – Clint Eastwood

Rammstein – Deutschland

Beeindruckendste Live-Performance

Beatsteaks – Parkbühne Wulheide

Drangsal – Huxelys Neue Welt Berlin

K.I.Z – Nur für Frauen – Max-Schmeling-Halle Berlin

Marteria – Ostseestadion Rostock

Rammstein – Olympiastadion Berlin

Hoffnungsvollste/r Newcomer/in

Alli Neumann

Giant Rooks

Ilgen-Nur

Mia Morgan

OG Keemo

Schönste Geschichte

Anja Rützel – „Und wie lit ist dein Avocadotoast?“ (Spiegel Online)

Daniela Ammermann, Torben Hodan – „Shirin David: Warum der Hass gegen sie ungerechtfertigt ist“ (DIFFUS)

Klaus Fiehe – „Fiehes Musikalische Empfehlung: Rammstein“ (1LIVE)

Rezo – „Die Zerstörung der CDU“

Y-Kollektiv – „Der Rap Hack: Kauf dich in die Charts!“

Spannendste Idee/Kampagne

#RKELLYSTUMMSCHALTEN – Sexualverbrechen keine Bühne geben

#wirsindmehr

Fynn Kliemann – nie

Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal – Kein Bier für Nazis

Joko & Klaas gegen ProSieben – 15 Minuten

Gelebte Popkultur

#wirsindmehr – Festival in Chemnitz

Blue Shell – 40 Jahre Clubgeschichte in Köln

Immergut Festival – Aufbau Immergut: Für Musik und Haltung von morgen

Mitra Kassai – OLL INKLUSIV Initiative für Menschen 60+

Record Store Day

3sat – ZDF@BAUHAUS