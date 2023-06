Rammstein: Stadion in Lissabon bekommt neuen Rasen nach Konzert

Das Estádio da Luz wurde das letzte Mal vor vier Jahren mit neuer Begrünung versehen.

Rammstein spielen am Montag (26. Juni) das erste Mal seit knapp zehn Jahren in Portugal. Genauer gesagt, im Estádio da Luz (Deutsch: Stadion des Lichts) in Lissabon. Portugiesischen Medienberichten zufolge plane der Betreiber des Stadions, der Fußball-Club Benfica Lissabon, den Rasen nach dem Konzert zu erneuern.

Dieser sei zuletzt vor vier Jahren ausgetauscht worden. Das Spiel der Nationalmannschaft von Portugal gegen die von Bosnien am 17. Juni – Portugal gewann mit 3:0 – war also die letzte Fußball-Partie, die die Grünfläche mitgemacht hat. Der neue „grüne Teppich“ werde aus „Naturrasen mit einer Mischung aus synthetischen Fasern“ bestehen.

Spanien und Portugal freuen sich auf Rammstein

Währenddessen bereitet sich die Stadt Madrid ihrerseits auf das Rammstein-Konzert vor. Dort tritt die Band um den in die Schlagzeilen geratenen Sänger Till Lindemann am Freitag (23. Juni) auf. Die Show, die im Cívitas Metropolitano Stadion stattfinden wird, ist bereits seit einiger Zeit ausverkauft – daran ändern wohl auch die aktuellen Vorwürfe gegen Lindemann nichts. Denn viele spanische Fans fiebern der Rückkehr von Rammstein entgegen.