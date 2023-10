Die Band wird am 11. und 12. Juli 2024 in Frankfurt am Main im Deutsche Bank Park auftreten. Alle Infos hier.

Rammstein gehen 2024 von Mai bis Juli auf eine umfangreiche Europatournee. Aufgrund der hohen Nachfrage im LIFAD-Fanclub-Vorverkauf hat die Gruppe bereits Zusatzshows in Dresden und Gelsenkirchen angekündigt. In der Pressemitteilung dazu heißt es: „18.05.2024 Dresden, Rinne, 29.07.2024 Gelsenkirchen, Veltins-Arena Tickets für LIFAD-Mitglieder sind jetzt erhältlich!“. Nun melden Rammstein zwei weitere Konzerte im Rahmen ihrer „Europa Stadion Tour“ für Frankfurt am Main im Deutsche Bank Park an. Diese werden am 11. und 12. Juli 2024 stattfinden.

Alle Infos zu den Tickets

Der Veranstalter gibt zu den Tickets bekannt: „Der Vorverkauf beginnt am Mittwoch, 18.10.2023, 11:00 Uhr. Für Frankfurt am Main beginnt der Vorverkauf am Donnerstag, 09.11.2023, 11:00 Uhr. Informationen und Ticketlinks unter rammstein.com/tickets. Mitglieder des Rammstein-Fanclubs „LIFAD“ haben die Möglichkeit bereits ab Dienstag, 07.11.2023, 11:00 Uhr bis Mittwoch, 08.11.2023, 11:00 Uhr, Tickets für Frankfurt am Main zu erwerben. Der Verkauf von Tickets an LIFAD-Mitglieder für Gelsenkirchen und Dresden ist bereits geschlossen. Pro LIFAD-Mitglied können maximal sechs (6) Tickets pro Show im Fanclub-Vorverkauf erworben werden. Da es sich hierbei um ein limitiertes LIFAD-Ticketkontingent handelt, besteht keine Garantie, dass jedes LIFAD-Mitglied Tickets im Fanclub-Vorverkauf erhält.“

Rammstein – Tourtermine für 2024 im Überblick

11.05.2024 – Tschechien, Prag, Airport Letňany

15.05.2024 – Deutschland, Dresden, Rinne (Open Air Gelände an der Messe)

16.05.2024 – Deutschland, Dresden, Rinne (Open Air Gelände an der Messe)

18.05.2024 – Deutschland, Dresden, Rinne (Open Air Gelände an der Messe) – Zusatzshow

19.05.2024 – Deutschland, Dresden, Rinne (Open Air Gelände an der Messe) – Zusatzshow

24.05.2024 – Serbien, Belgrad, Ušće Park

30.05.2024 – Griechenland, Athen

05.06.2024 – Spanien, San Sebastián, Estadio Anoeta

08.06.2024 – Frankreich, Marseille, Orange Vélodrome

11.06.2024 – Spanien, Barcelona, Estadi Olímpic

15.06.2024 – Frankreich, Lyon, Groupama Stadium

18.06.2024 – Niederlande, Nijmegen, Goffertpark

23.06.2024 – Irland, Dublin, RDS Arena

27.06.2024 – Belgien, Ostend, Park Nieuwe Koers

05.07.2024 – Dänemark, Kopenhagen, Valbyparken

11.07.2024 – Deutschland, Frankfurt am Main, Deutsche Bank Park – Neuer Termin!

12.07.2024 – Deutschland, Frankfurt am Main, Deutsche Bank Park – Neuer Termin!

17.07.2024 – Österreich, Klagenfurt, Wörthersee Stadion

18.07.2024 – Österreich, Klagenfurt, Wörthersee Stadion

21.07.2024 – Italien, Reggio Emilia, RCF Arena (Campovolo)

26.07.2024 – Deutschland, Gelsenkirchen, Veltins-Arena

27.07.2024 – Deutschland, Gelsenkirchen, Veltins-Arena

29.07.2024 – Deutschland, Gelsenkirchen, Veltins-Arena – Zusatzshow

30.07.2024 – Deutschland, Gelsenkirchen, Veltins-Arena – Zusatzshow