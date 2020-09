Death Bells New Signs Of Life

Das US-Label Dais macht oft tolle Themen zwischen Postpunk, Wave und Shoegaze. Neuester Sound- Spross sind die 2015 in Sydney, Australien, gegründeten Emo-Garage-Rocker Death Bells. Todesglocke, ick hör dir trapsen.

„NEW SIGNS OF LIFE“ bei Amazon.de kaufen

Andererseits sind diese Todesglocken bei den Death Bells so wie die obligatorischen Todesfälle am Anfang jeder Episode der genialen Bestatter-Familien-Serie „Six Feet Under“ – wo die Toten letztlich viel in den Lebenden auslösen, und zwar nicht (nur) auf die naheliegende „Carpe Diem“-Weise.

An dieser Stelle findest du Inhalte von YouTube Um mit Inhalten von YouTube zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Socials aktivieren

"<iframe width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/gyunZTnH_vU?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen><\/iframe>"

Death Bells klingen immer dann am besten, wenn sie einen Gang zurückschalten und auf zarten Arrangements soft shouten („Two Thousand And Twenty“). Das steht ihnen besser, als wenn sie in der Romantik-Garage zu sehr so anmuten, als ob die Shout Out Louds oder, noch schlimmer, die Goo Goo Dolls, einen auf Franz Ferdinand machen. Das klingt jetzt aber schon wieder viel zu negativ. Seien wir netter: Auf Songs wie „A Different Kind Of Happy“ sind Death Bells die angelsächsischen Drangsal, okay?

NEW SIGN OF LIFE im Stream hören:

An dieser Stelle findest du Inhalte von Spotify Um mit Inhalten von Spotify zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Socials aktivieren

"<iframe width=\"300\" height=\"380\" allowtransparency=\"true\" frameborder=\"0\" allow=\"encrypted-media\" title=\"Spotify Embed: New Signs of Life\" src=\"https:\/\/open.spotify.com\/embed\/album\/5Go9rqgQUSnKs1ac1D5sdG?si=Ts4RF2OzQtKaHOUogbewuQ\"><\/iframe>"

Two Door Cinema Club starten mit dem in den 1980ern verwurzelten Pop von FALSE ALARM noch einmal neu durch.

Ohne Nick zu fünft und rund­erneuert: Der Disco-Post-Punk öffnet sich zu allen Seiten.

Anlässlich des bevorstehenden #DaheimDabei-Konzerts am 11. Mai 2020 gibt's hier das ME-Interview mit Mando Diao aus dem Jahr 2009 über die Entstehung ihres fünften Albums, das lästige Label-Thema sowie ihre „Mach was du willst“-Mentalität zum Nachlesen.

Georgias zweites Album SEEKING THRILLS wird am 10. Januar 2020 erscheinen. Live können deutsche Fans die Britin an der Seite von Metronomy aber schon im Oktober erleben.

Während eines Konzerts in Porto feierten Franz Ferdinand mit „Black Tuesday“ Songpremiere.