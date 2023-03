Downpilot The Forecast

Je länger THE FORECAST läuft, desto drängender wird die Erkenntnis: Downpilot sind eigentlich ziemlich toll. Sänger, Songschreiber, Gitarrist, Bassist, Schlagzeuger, Produzent und Tontechniker Paul Hiraga betreibt die einst in Seattle gegründete Band nun schon länger als Solo-Show.

Aber auch im Alleingang klingt er auf seinem siebten Album wie eine Indie-Enzyklopädie. Mal scheint er eine nicht ganz so langweilige Alternativversion von Death Cab For Cutie zu sein, dann wieder nicht ganz so wehleidige R.E.M. Gern packt Hiraga auch mal Country-Elemente aus oder er verliert sich in derselben Harmonieseligkeit wie die Fleet Foxes. Kurz gesagt: Wenn Indie immer noch deine Tasse Tee ist, dann gießt Hiraga eine der besten Kräutermischungen auf.

Klar, jeder Ton sitzt an genau der richtigen Stelle, jede Harmonieprogression hat man gestern und vorgestern und am Tag davor auch gehört, und der Bauchnabel, um den die Texte kreisen, könnte auch der eigene sein. Nein, überraschend ist das nicht, aber grundsympathisch und im abgesteckten Rahmen schon ziemlich toll.

