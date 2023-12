Folk: Mit Neuaufnahmen alter Songs besucht Neil Young seine eigene Vergangenheit.

Was ist da los? Seit 2021 hat Neil Young zwölf Alben herausgebracht, hauptsächlich mit Archivmaterial, aber auch zwei neue. Es kann sein, dass sich der Künstler mit seinen 78 Jahren seiner Sterblichkeit bewusst ist, und so viel Musik wie möglich veröffentlichen will. Das Konzept von BEFORE AND AFTER folgt dem seiner Solotour im vergangenen Sommer an der US-Westküste.

Da spielte er eher selten gehörtes, überwiegend akustisch mit Gitarre, Mundharmonika und Klavier. Die ältesten Songs des Albums, „Burned“, „Mr. Soul“ und „On The Way Home“, stammen aus seiner Zeit bei Buffalo Springfeld in den 60ern, der neueste „Don’t Forget Love“ ist von 2021, und mit „If You Got Love“ gibt es einen bisher unbekannten.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Dass Neil Young Klassikern wie „Mr. Soul“ und „Mother Earth“ in teils zärtlichen Versionen immer wieder neue Aspekte abgewinnen kann, ist die eigentliche Botschaft des Albums. Die 13 Stücke gehen nahtlos ineinander über, die Tracklist folgt keiner Chronologie. Am Anfang von „Comes A Time“ bricht Neil Youngs Stimme leicht weg, sobald sie sich wieder gefangen hat, ist es so, als wäre es immer noch 1978.