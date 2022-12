NOFX Double Album

2021 reüssierten NOFX mit einem verkappten Doppelalbum namens SINGLE ALBUM. Dann kündigt Sänger/Bassist/Bandchef Fat Mike das bald bevorstehende (Bühnen-) Ende der Band rechtzeitig zum 40-jährigen Jubiläum im Jahr 2023 an, jedoch nicht ohne vorher das komplementäre DOUBLE ALBUM zu veröffentlichen. Verwirrt? Zu Recht. Aber gemischte Signale im Verbund mit Wahnsinn hatten bei die Cali-Punk-Institution schon immer Methode – und Letzterer bleibt der perfekte Sparrings-Partner für ihren irrwitzigen Punkrock.

DOUBLE ALBUM bei Amazon.de kaufen

Musikalisch ausformulierter und abwechslungsreicher lebt auch der fünfzehnte Langspieler, dessen Material zu größeren Teilen aus Neuaufnahmen von Songs aus der „7“ Of The Month Club 2019“-Fan-Abo-Single-Reihe stammt, von flotten Harmonien und humorig bissigen Texten. Seien es Entzugsgrotesken, absurde personelle „Raumschiff Enterprise“- Analogien, eine bitterböse Stephen-Hawking-Verballhornung oder die Ode an die kompromisslose Punk-Konzertveranstalter-Legende David Pollack: So gut wie jeder bekommt von Mike – er selbst natürlich auch – sein Fett ab. Punkrock in Perfektion. Was schon wieder so ein gemischtes Signal ist.

Das vierte Soloalbum brachte ihm 1972 unerwarteten Mainstream-Erfolg. 50 Jahre später erscheint der Folk’n’Country-Klassiker in einer üppig ausgestatteten Jubiläumsausgabe.

Whiskey am Strand ist noch das geringste Problem der Singer/Songwriterin aus London.

1983 gründete sich die einflussreiche Funpunk-Truppe um Sänger Fat Mike. 40 Jahre später soll nun Schluss sein.

Am 25. November veröffentlichen Die Toten Hosen ihre „neue“ Platte BIS ZUM BITTEREN ENDE – DIE TOTEN HOSEN LIVE!.

Von 1973 bis 2017: Das hier sind die bisher 50 besten Punk(-Rock)-Alben. Fanden wir zumindest.