Die Ärzte live in Hannover 2022: Tickets, Anfahrt und Wetter

Die Ärzte feiern am Freitag (3. Juni) den Auftakt ihrer großen „Buffalo Bill in Rom“-Tour in Hannover. Mit im Gepäck sind ihre beiden während der Corona-Pandemie veröffentlichen Alben „Dunkel“ (2021) und „Hell“ (2020). Außerdem können sich Konzertbesucher*innen auf Auftritte der Rapcrew Antilopen Gang und der Punkband Dampfmaschine freuen, die Die Ärzte in Hannover unterstützen. Bei uns gibt es alle Infos zu dem Konzert in der niedersächsischen Landeshauptstadt.

Tickets

Das Konzert in Hannover ist bereits seit langem ausverkauft. Für einige andere Konzerte der „Buffalo Bill in Rom“-Tour gibt es aber noch Karten. Unter anderem für Kassel (2. Juli), Bremen (20. August) und Hamburg (24. August).

Einlass zum Konzert

Der Einlass beginnt am Freitag bereits um 16 Uhr. Das Konzert selbst soll dann gegen 18 Uhr starten. Da immerhin 25.000 Menschen auf die Expo Plaza passen, empfiehlt es sich, rechtzeitig vor Ort zu sein.

Anfahrt zur Expo-Plaza

Rund um das Konzertgelände befinden sich mehrere Parkplätze, auf denen Autos für eine Tagesparkgebühr von sechs Euro abgestellt werden können.

Wer lieber mit den öffentlichen Verkehrsmitteln aus Hannover anreisen möchte, kann die U-Bahnlinien 6 und 16 Richtung Messe Ost nehmen und bis zur Endstation „Expo-Plaza“ durchfahren. Auch hier gilt natürlich momentan das 9-Euro-Ticket, mit dem ihr aktuell für neun Euro den Nahverkehr in der gesamten Bundesrepublik benutzen könnt.

Wetter in Hannover

Beim Konzert wird perfektes Open-Air-Wetter erwartet. Bei rund 20 Grad können am Abend die letzten Sonnenstrahlen in die Dämmerung verabschiedet werden. Und auch danach gibt es noch ein paar angenehme Stunden an der frischen Luft, in der Nacht kühlt es maximal auf 11 Grad (ca. 3 Uhr morgens) ab.

Alle Konzerte der „BUFFALO BILL IN ROM“-Tour

03.06.2022 – Hannover, Expo Plaza (ausverkauft) (w/ Antilopen Gang, Dampfmaschine)

04.06.2022 – Köln, Rhein-Energie-Stadion (ausverkauft) (w/ Adam Angst)

09.06.2022 – Dresden, Rudolf-Harbig-Stadion (ausverkauft) (w/ Drangsal, Ruts DC)

14.06.2022 – Rostock, IGA Park

16.06.2022 – München, Olympiastadion (w/ Antilopen Gang)

18.06.2022 – CH-Thun, Stockhorn Arena (w/ Beatsteaks)

24.06.2022 – Heilbronn, Frankenstadion

26.06.2022 – Bayreuth, Volksfestplatz (w/ The Damned)

02.06.2022 – Kassel, Auestadion (w/ Donots, Kafvka)

18.08.2022 – Erfurt, Domplatz (ausverkauft) (w/ Donots)

19.08.2022 – Erfurt, Domplatz (ausverkauft) (w/ The Dead End Kids)

20.08.2022 – Bremen, Bürgerweide (w/ Gluecifer)

24.08.2022 – Hamburg, Trabrennbahn Bahrenfeld

26.08.2022 – Berlin, Flughafen Tempelhof (w/ Donots, Shirley Holmes)

03.09.2022 – Minden, Weserufer Kanzlers Weide

08.09.2022 – A-Graz, Messe Graz Open Air

10.09.2022 – Konstanz, Bodensee Stadion

11.09.2022 – Mannheim, Maimarktgelände (w/ Drangsal, Lüt)

17.09.2022 – Nohfelden-Bosen, Festwiese am Bostalsee (ausverkauft)

Die 1982 gegründete Punkrock-Band Die Ärzte besteht seit 1993 aus Farin Urlaub (bürgerlich Jan Vetter), Bela B (bürgerlich Dirk Felsenheimer) sowie Rodrigo González und wird oftmals zu den einflussreichsten Bands der deutschen Musikgeschichte gezählt.

— Dieser Artikel erschien zuerst auf Rollingstone.de —-